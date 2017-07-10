Краудфандинг, концессия и акселератор

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Социальный бизнес: перспективы развития

На днях в Стерлитамаке состоялся зональный семинар-совещание «Введение в социальное предпринимательство. Поиск новых ниш для бизнеса», перешедший в деловую игру. Мероприятие организовано центром инноваций социальной сферы (ЦИСС) и Общественной палатой РБ при поддержке Госкомитета по предпринимательству и туризму.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЗАКОН

Социальное предпринимательство – это либо оказание услуг, либо трудоустройство социально незащищённых слоёв населения, к которым относятся люди с инвалидностью, одинокие многодетные родители, пенсионеры, выпускники детских домов, люди, освободившиеся из мест лишения свободы. Улучшение качества жизни именно этих групп – важнейшая задача социального бизнеса. По разным данным, в мире таких бизнесменов всего 1-2 процента, что неудивительно, ведь его маржинальность (прибыльность) невелика. Но денег, которые зарабатывают предприниматели, достаточно для решения какой-то социальной проблемы. Этот вид бизнеса находится в достаточно сложном положении, потому что у него нет особого правового статуса и, как следствие, специальных льгот. У некоммерческих организаций большой опыт, но они работают в основном на субсидиях. А социальные предприниматели ищут свою бизнес-модель, которая позволяет им не опираться на гранты, а находить механизм самовоспроизводства финансового потока на постоянной, более устойчивой основе.

В ЦИСС предприниматели могут получить консультацию, пройти обучение, снять видеосюжет или маркетинговую рекламу совершенно бесплатно. В целом социальные предприниматели успешны. Они ищут новые подходы минимизации затрат, современные механизмы работы.

По мнению члена Общественной палаты РБ, руководителя ЦИСС Ирины Абрамовой, социальное предпринимательство – новая ниша для бизнеса. Но государство весьма заинтересовано в её заполнении: изменение законодательства – сигнал от власти бизнес-сообществу. Осенью этого года ожидается принятие нового закона, в котором будет определён статус социального предпринимателя, а также прописаны различные виды льгот для него. Согласно этому законопроекту, если 50 процентов работников предприятия – представители социально незащищённых слоёв населения, при этом доля в фонде оплаты труда составляет не менее 25 процентов, то такую компанию можно отнести к социальным. Сюда же можно причислить организации, оказывающие услуги в сфере здравоохранения, физкультуры и массового спорта, дошкольного образования, детских кружков, социального туризма, культурно-просветительской деятельности, доля доходов которых от этой работы составляет не менее 70 процентов. Также по этому законопроекту социальные предприниматели не только получат налоговые льготы, но и смогут без конкурсов и аукционов арендовать государственное и муниципальное имущество (сейчас этим правом пользуются только некоммерческие организации). Кроме того, банки введут отдельные процентные ставки для таких бизнесменов. В настоящее время уже упрощены СанПиНы. Теперь можно оказывать услуги не в отдельно стоящих зданиях, а во встроенных жилых помещениях. Но чтобы все эти механизмы не просто заработали, но и дали видимые результаты, должно пройти какое-то время.

МЫ – ЛУЧШИЕ!

Республика Башкортостан является лидером в области развития социального предпринимательства. По итогам 2016 года на ежегодном Всероссийском конкурсе «Лучший социальный проект года», организованном Российским государственным социальным университетом (РГСУ) совместно с Министерством экономического развития РФ, центр инноваций социального развития РБ признан лучшим центром, внедряющим современные проекты поддержки социального предпринимательства. Директор центра развития социального предпринимательства РГСУ Денис Богатов подчёркивает, что в Башкирии этот бизнес развивается комплексно: не только в столице и крупных городах, но и в районах. В республике выстроена целая система поддержки социального бизнеса. Этот опыт РБ передаёт другим регионам России.

Кроме того, именно наша республика является лидером по передаче соцуслуг в негосударственный сектор: более 10 процентов услуг по надомному обслуживанию населения уже передано бизнесу.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 17 августа 2017 года)

Ольга КИСЕЛЁВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104