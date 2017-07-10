Криминальная хроника
В полиции города за прошедшую неделю зарегистрировано 1509 заявлений и сообщений о происшествиях. Выявлено 47 краж чужого имущества, 9 фактов мошенничества, 272 административных правонарушения, 3 грабежа.
На улице Артёма к участковому уполномоченному полиции обратились две женщины, которые пояснили, что у них пропали золотые изделия. В ходе проверки установлен подозреваемый. Им оказался 41-летний родной брат заявительницы, проживающий вместе с нею и злоупотребляющий спиртными напитками. Украденное мужчина сдал в ломбард. Золотые изделия изъяты и будут возвращены владелице. Возбуждено уголовное дело.
В дежурную часть полиции поступил звонок от продавца одного из магазинов с жалобой о краже кофе. В ходе проверки и просмотра видеозаписи полицейскому показалась знакомой внешность подозреваемого. Им оказался недавно освободившийся из мест лишения свободы житель Стерлитамака. Получены признательные показания. Возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взята подписка о невыезде.
За минувшую неделю личным составом управления составлено 1120 административных протоколов. В их числе 175 – за нарушение антиалкогольного законодательства, 669 – за нарушение правил дорожного движения, задержаны 17 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
А.НАГАЕВА