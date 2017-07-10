Криминальная хроника

В полиции города за прошедшую неделю зарегистрировано 1509 заявлений и сообщений о происшествиях. Выявлено 47 краж чужого имущества, 9 фактов мошенничества, 272 административных правонарушения, 3 грабежа.

На улице Артёма к участковому уполномоченному полиции обратились две женщины, которые пояснили, что у них пропали золотые изделия. В ходе проверки установлен подозреваемый. Им оказался 41-летний родной брат заявительницы, проживающий вместе с нею и злоупотребляющий спиртными напитками. Украденное мужчина сдал в ломбард. Золотые изделия изъяты и будут возвращены владелице. Возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть полиции поступил звонок от продавца одного из магазинов с жалобой о краже кофе. В ходе проверки и просмотра видеозаписи полицейскому показалась знакомой внешность подозреваемого. Им оказался недавно освободившийся из мест лишения свободы житель Стерлитамака. Получены признательные показания. Возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взята подписка о невыезде.

За минувшую неделю личным составом управления составлено 1120 административных протоколов. В их числе 175 – за нарушение антиалкогольного законодательства, 669 – за нарушение правил дорожного движения, задержаны 17 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

А.НАГАЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104