Криминальная хроника

За прошедшую неделю в полиции города зарегистрированы 1503 заявления и сообщения о происшествиях. Выявлены 50 краж, 6 фактов мошенничества, 289 административных правонарушений, 5 грабежей.

Сотрудники ППС заметили человека, который отличался неадекватным поведением. При общении с полицейскими он признался в употреблении наркотических средств. В ходе личного досмотра у него был обнаружен пакетик с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что вещество содержит метилэфедрон. Возбуждено уголовное дело по ст.228 ч.1 УК РФ «Незаконное хранение наркотических веществ».

В дежурную часть полиции поступило сообщение от продавщицы одного из супермаркетов. Женщина рассказала, что двое неизвестных похитили шоколад. Позже выяснились детали происшествия. Два молодых человека подошли к стойке с шоколадом и взяли несколько плиток различных марок, после чего направились к выходу, минуя кассу. Продавец попыталась догнать злоумышленников, но безуспешно. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых, они дали признательные показания. По предварительной версии, шоколад молодые люди продали случайным прохожим. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

За минувшую неделю были составлены 1013 административных протоколов. В их числе 195 – за нарушение антиалкогольного законодательства, 614 – за нарушение правил дорожного движения. В состоянии алкогольного опьянения задержаны 11 водителей.

А.НАГАЕВА

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