«Кровеносная система» промышленности

В городе прошёл праздник – День железнодорожника

Железнодорожная станция Промышленная и находится, как сердце, в центре промышленной зоны города, между заводами (назову предприятия так, как они именовались во время образования Стерлитамакского объединённого хозяйства железнодорожного транспорта в начале 1964 года) синтетического каучука, опытно-промышленного нефтехимического и цементного. «Кровеносные же сосуды», то есть железнодорожные пути, и сегодня разветвляются в разные стороны на сто километров!

Пути станции и сейчас забиты цистернами, грузовыми вагонами, платформами, передвижением которых в пункты назначения командуют молодые симпатичные женщины. Начальник станции Татьяна Сергеевна Антипова знакомит нас с диспетчером Ириной Эльмовой и оператором поста централизации Евгенией Бикбовой. Стараясь не отвлекаться от своих ответственных обязанностей, Ирина и Евгения рассказывают о профессии, о себе: обе уже успели стать мамами и надеются, что их дети продолжат династии железнодорожников – ведь здесь же работают и их папы…

– Коллектив у нас, в общем-то, молодой, – поясняет генеральный директор АО «Стерлитамакские железные дороги» Юрий Иванович Никифоров, когда-то, «сто лет назад», шутит он, начинавший трудиться в локомотивном депо станции Стерлитамак слесарем по ремонту. – Ветераны приводят к нам подросших сыновей и дочерей.

Что ж, от добра добра не ищут! Две с половиной сотни сотрудников «Стерлитамакских железных дорог» и зарплатой, и условиями труда довольны. Работают с настроением! К профессиональному празднику разного рода награды от руководства и профсоюза получают 138 работников предприятия.

В акционерном обществе внимательны к молодым кадрам, поощряют студентов профильных колледжей, техникумов, вузов. Татьяна Сергеевна, которую два десятка лет назад привела на работу мама, начинала с диспетчера, училась в Уфимском железнодорожном техникуме, и вот уж три года – начальник станции.

«Только в прошлом году у нас трое вузовские дипломы получили! – хвалится она. – Многие заочно учатся. Солидная же профессия!».

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 5 августа 2017 года)

Олег ПЕРШИН

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