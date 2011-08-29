Кто хочет к доске – решу сама!

Дорогие друзья!

Завтра миллионы школьников начнут новую жизнь: им придётся вставать пораньше, быть дисциплинированными, стараться всё успеть и не забыть при этом о том, что жизнь проходит, а желание быть счастливым – никогда.

Школа в нашей жизни является тем институтом, который организует жизнь целой семьи. Одиннадцать лет дети и родители будут собираться в школу, почти каждый день говорить о ней, иногда скучать по общению с одноклассниками и учителями во время каникул.

Когда я вспоминаю свою школу, мне кажется, что во все 1 сентября всегда был дождь, горячую воду давали только накануне, в моде были гладиолусы и астры, учителя и мамы любили бигуди, из динамиков доносилось вечное «буквы разные писать тонким пёрышком в тетрадь», нам было весело и тревожно заходить в обновлённую школу, в ставший за лето меньше родной кабинет.

У взрослых есть традиция праздновать годы, прошедшие после окончания школы. Встречаются одноклассники, смотрят друг на друга, врут, что никто не изменился, вспоминают забавные случаи, звучат запоздалые признания («я когда тебя мучил в пятом классе, это я так тебя любил»), учителя рассказывают о своих прошлых сомнениях и удачах, и вдруг ты понимаешь, что жизнь вся соткана из встреч и расставаний, а жизнь педагога вращается вокруг школы и учеников.

Сегодня детки тоже слушают про буквы и «пёрышко», которым уже 60 лет почти никто не пишет, младшеклассники по-прежнему скрыты за огромными букетами, а опытные школьники беспечно вертят в руках смартфоны, успевая вести переписку, переброситься парой слов с друзьями и сделать правильное лицо, если на них смотрит учитель. Мамы вдруг обнаруживают, что лялька выросла, внутреннее напряжение отпускает, вспоминаются почему-то декретный отпуск, щекастый малыш, а также то, что, кажется, забыли купить циркуль.

Учителям, мне кажется, сейчас работать сложнее: у нас до сих пор не выработаны разумные механизмы защиты от агрессии детей, а школьники сегодня особенно остры на язык. Предметов стало больше, а учебники – красочнее, у выпускных классов с первых дней начинается гонка за знаниями и хорошими репетиторами, школьная жизнь превращается в стресс.

Многие старшеклассники успевают ещё в школе получить профессию и заработать свои первые деньги – делают сайты, фото, маникюр, причёски. Дети так этим увлечены, что иногда их заработок сопоставим с доходом одного из родителей. И даже начинают звучать страшные для мамы слова о том, что учиться дальше незачем, следует лишь время от времени проходить мастер-классы крутых специалистов.

Я знаю многих людей, которые, по распределению попав на завод, так и проработали всю жизнь на одном предприятии. Убеждена, что в наше время это почти невозможно. Мир быстро меняется, вокруг так много возможностей, что кажется и жизни не хватит, чтобы освоить графические редакторы, выучить три языка, путешествовать, уметь самостоятельно наладить компьютер, а ещё хорошо бы замечательно плавать, ходить под парусом и на лыжах, готовить как шеф-повар, разбираться в искусстве и т.д. Все нормальные люди чему-нибудь учатся всю жизнь, кто-то это делает обстоятельно, со знанием дела, кто-то спонтанно, от случая к случаю, но учатся все. Конечно, школьника, прожившего меньшее число лет, чем ему придётся провести в школе, пугает перспектива учиться больше жизни, но меня это вдохновляет.

С праздником, дорогие читатели! С Днём знаний!

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104