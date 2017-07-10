Лагерь для сильных и смелых

Открылась военно-спортивная смена

На протяжении многих лет стерлитамакские мальчишки и девчонки могут отдохнуть летом с пользой и для ума, и для тела. 7 августа открылась очередная смена в летнем военно-спортивном лагере «Юнармеец-2017». Организаторы – отдел по молодёжной политике города и военно-патриотическое объединение «Отечество». В проекте участвуют общественные ветеранские организации.

Суровая армейская дисциплина здесь чувствуется ещё у КПП, где нас встретил серьёзный юнармеец с рацией. Представился, спросил о цели нашего визита и предложил присесть на скамейке. 13-летний Данил ни на мгновение не задумался, что и в какой последовательности нужно делать и говорить. Чёткость и слаженность действий намекали на его отношение к кадетскому или милицейскому классам. Довольный такой оценкой, Данил признался, что он – ученик самой обыкновенной средней школы. Папа-пограничник своими рассказами о воинской службе пробудил интерес к армии. А то, что интересно, запоминается легко.

С первых минут пребывания в лагере ребята учились выполнять команды, ходить строем, соблюдать субординацию – всё, как в настоящей армии. Юнармейцам выдали красивую форму, состоящую из ярко-красного берета, футболки и брюк песочного цвета. Пожалуй, самым тяжёлым испытанием для детей стало требование отдать сотовые телефоны родителям. Связь с близкими они держат через начальника лагеря. Однако с отсутствием гаджетов помогает справиться насыщенная программа лагеря. За десять дней ребята изучат основы тактической, физической, огневой, строевой, горной и медицинской подготовки. Изучат общевоинские уставы. Узнают о правах и обязанностях солдат, действиях по тревоге и на поле боя. Не стоит думать, что досуг юных патриотов ограничится исключительно военной подготовкой. Предусмотрены профилактические беседы с представителями УМВД о вреде наркомании и детской преступности. Ветераны расскажут об афганской войне и контртеррористической операции в Чечне, а казаки – об истории российского казачества. Отряд МЧС Стерлитамака покажет спасательное оборудование и технику. Мальчишек и девчонок ждут спортивные игры, художественные фильмы и концерты.

– Девочки занимаются наравне с мальчиками – хотят стать современными амазонками? – интересуюсь у директора ВПО «Отечество» Евгения Челотканова.

– Отнюдь. Девочки узнают на собственном опыте, что в армии служить тяжело, но возможно. Да и мальчикам, знакомым с армейской дисциплиной и владеющим основными военными навыками, в армии будет намного легче.

Ольга КИСЕЛЁВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104