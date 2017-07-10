Маленькие умники и умницы

Хочу всё знать!

В редакции газеты «Стерлитамакский рабочий» – новый проект. Для самых маленьких горожан организован клуб «Эрудит». Важно научить ребятишек отыскивать нужные сведения и грамотно пользоваться ими. Информация в наши дни – самое главное богатство.

Занятия решили проводить по средам. Первым пришёл пятилетний Равиль Сайфутдинов. Его привёл папа. Мальчик вежливый, скромный. Поздоровался и сообщил, что его очень интересуют КамАЗы. Затем – бабушка с внучкой. Дарие Халиковой шесть лет. Она хочет услышать легенды о феях и узнать, какие сумки нынче в моде. Амир Гафаров – славный четырёхлетний малыш. Он сидит рядом с мамой. Смущается. Но вскоре, преодолев робость, шёпотом рассказывает мне о Мухе-Цокотухе. Братья Федосеевы – Серёжа и Рома – мальчики развитые и общительные, явились в компании серьёзного Миши Пажина. Сопровождали мальчиков мамы.

Леночке – тринадцать лет, но ей тоже хочется посидеть и поиграть с нами. Тогда мы решили махнуть рукой на солидные года Лены. Долой возрастную дискриминацию!

Разминку начали с конкурса. Читаю ребяткам отрывки из сказок Чуковского, а они отгадывают название. Буквально все малыши показали себя отличными знатоками творчества Корнея Ивановича. Со сказками Пушкина – хуже, но тут ребят выручили мамы, которые активно включились в литературный турнир.

После разминки – изучение новой темы. Рассказываю детям об энциклопедии:

– Это самая чудесная книга на свете. Там можно найти ответы на все вопросы: почему темнеет вечером, сколько на свете существует животных, откуда появляются пузыри в кастрюле, когда кипит вода?

Энциклопедии бывают разные. Мы будем работать с «Большой энциклопедией знаний», которую написали специально для маленьких детей.

Тут Серёжа так и подскочил на месте:

– А у меня такая дома есть!

– Отлично, значит, тебе легко будет выполнять домашние задания.

– Они трудные будут?

– Они будут интересными. Сегодня задание такое: вы должны посмотреть мультфильм «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» и нарисовать к нему картинки. Сможете?

– Сможем!

– О чём бы вы хотели услышать на следующем занятии?

– О динозаврах!

– О звёздах!

– О феях!

– О машинах!

На сладкое – чтение. Внимательно слушают приключения умной собачки Сони. Смеются. Но видно, что устали. Однако расходятся по домам неохотно.

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104