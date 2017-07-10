Маленькие умники и умницы
Хочу всё знать!
В редакции газеты «Стерлитамакский рабочий» – новый проект. Для самых маленьких горожан организован клуб «Эрудит». Важно научить ребятишек отыскивать нужные сведения и грамотно пользоваться ими. Информация в наши дни – самое главное богатство.
Занятия решили проводить по средам. Первым пришёл пятилетний Равиль Сайфутдинов. Его привёл папа. Мальчик вежливый, скромный. Поздоровался и сообщил, что его очень интересуют КамАЗы. Затем – бабушка с внучкой. Дарие Халиковой шесть лет. Она хочет услышать легенды о феях и узнать, какие сумки нынче в моде. Амир Гафаров – славный четырёхлетний малыш. Он сидит рядом с мамой. Смущается. Но вскоре, преодолев робость, шёпотом рассказывает мне о Мухе-Цокотухе. Братья Федосеевы – Серёжа и Рома – мальчики развитые и общительные, явились в компании серьёзного Миши Пажина. Сопровождали мальчиков мамы.
Леночке – тринадцать лет, но ей тоже хочется посидеть и поиграть с нами. Тогда мы решили махнуть рукой на солидные года Лены. Долой возрастную дискриминацию!
Разминку начали с конкурса. Читаю ребяткам отрывки из сказок Чуковского, а они отгадывают название. Буквально все малыши показали себя отличными знатоками творчества Корнея Ивановича. Со сказками Пушкина – хуже, но тут ребят выручили мамы, которые активно включились в литературный турнир.
После разминки – изучение новой темы. Рассказываю детям об энциклопедии:
– Это самая чудесная книга на свете. Там можно найти ответы на все вопросы: почему темнеет вечером, сколько на свете существует животных, откуда появляются пузыри в кастрюле, когда кипит вода?
Энциклопедии бывают разные. Мы будем работать с «Большой энциклопедией знаний», которую написали специально для маленьких детей.
Тут Серёжа так и подскочил на месте:
– А у меня такая дома есть!
– Отлично, значит, тебе легко будет выполнять домашние задания.
– Они трудные будут?
– Они будут интересными. Сегодня задание такое: вы должны посмотреть мультфильм «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» и нарисовать к нему картинки. Сможете?
– Сможем!
– О чём бы вы хотели услышать на следующем занятии?
– О динозаврах!
– О звёздах!
– О феях!
– О машинах!
На сладкое – чтение. Внимательно слушают приключения умной собачки Сони. Смеются. Но видно, что устали. Однако расходятся по домам неохотно.
Евгения ДЬЯКОНОВА