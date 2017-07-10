МЧС напоминает

О поведении во время грозы

Находясь у водоёма, следует отойти от берега, нельзя прятаться в пойменных кустах, лучше спуститься с возвышенного места в низину.

В лесу во время грозы нужно укрыться на низкорослом участке, следует держаться подальше от высоких деревьев и тем более не прикасаться к их стволам.

В горной местности при приближении грозы надо постараться спуститься с возвышенностей – хребтов, холмов, перевалов, вершин.

Опасно быть возле водотоков, так как мелкие трещины, заполненные водой, становятся проводниками электричества. Следует остановиться возле вертикального отвеса, превышающего рост в пять-шесть раз.

В степи или поле при отсутствии укрытия нужно сесть на корточки в ложбине или овраге. При приближении грозы лечь на землю. Важно знать, что песчаная и каменная почвы безопаснее, чем глинистая. Нужно избегать отдельно стоящих деревьев и рощ.

Если гроза застала вас в автомобиле, не следует из него выходить. При этом опасно дотрагиваться до ручек дверей и других металлических деталей. Следует держать закрытыми окна во избежание проникновения молнии в салон.

Во время грозы нельзя пользоваться мобильным телефоном, так как излучаемые радиоволны «притягивают» молнию. Также радио, телевизоры, электроприборы нужно отключить от сети. Если вы оказались в опасности или хотите сообщить важную информацию о необходимости спасательных работ, сообщите об этом в службу спасения – 101, с городского телефона – 01. Телефон ГУ МЧС России по РБ (347) 233-99-99.

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