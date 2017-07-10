Мощно. Эффективно. Железно

Визитка

«ЖБЗ № 1» основан в августе 1949 года как комбинат производственных предприятий треста «Стерлитамакстрой». Сегодня «ЖБЗ № 1» – один из крупнейших производителей железобетонных изделий в Башкортостане. Большинство возведённых и строящихся кирпичных домов и зданий в республике «начинены» железобетоном стерлитамакского завода. Предприятие сертифицировано по стандарту ИСО-9001. Завод имеет множество наград и занесён в реестр победителей Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России».

Завод с 70-летней историей наращивает конкурентоспособность

В канун Дня строителя мы рассказываем об уникальном предприятии. ООО «Железобетонный завод № 1» славится по всей стране: среди покупателей его продукции – компании «Роснефть», «Славнефть» и «Газпром». Надёжный бизнес-партнёр, «ЖБЗ № 1» не только внимательно и точно выполняет пожелания заказчиков, но и постоянно модернизируется. Здесь готовы переорганизовать производство под любые заказы. Как мощному предприятию стройиндустрии удаётся быть гибким и непрерывно расти?

«ЗАЧЕМ МНЕ ДРУГАЯ ЗАПИСЬ В ТРУДОВОЙ?»

О заводе логичнее всего говорить с его рабочими:



Радик Хамзиевич Сайфуллин, 52 года, начальник формовочного цеха (в 2007 году награждён Почётной грамотой Министерства строительства, архитектуры и транспорта РБ, в 2014 году – Благодарственным письмом главы администрации городского округа г.Стерлитамака, в 2015 году получил Благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации):

– 30 лет назад, в далёком 1987 году, после окончания Стерлитамакского строительного техникума меня распределили на железобетонный завод формовщиком. Уже через пару месяцев после успешной работы я был назначен мастером цеха. Для меня предприятие буквально стало родным домом. Здесь я познакомился со своей супругой. Она работала в столовой поваром. Приходилось бегать по два раза кушать: один раз – по талонам, другой раз – за деньги. Сегодня, 30 лет спустя, мы с женой продолжаем трудиться на нашем родном предприятии: я – в должности начальника производственного цеха, супруга – диспетчером. К работе на ЖБЗ-1 я привлёк и своих родных, двоюродных братьев. Очень счастлив, что работаю на железобетонном заводе.

Вадим Фанилевич Мусин, 29 лет, мастер арматурного цеха:

– На завод я ходил ещё мальчишкой вместе с папой: было интересно. По его стопам решил поступать в Стерлитамакский строительный колледж. После окончания пришёл на завод арматурщиком. Вскоре стал мастером цеха. Заработной платой доволен, коллектив сплочённый, дружный. Моему отцу присвоено звание заслуженного строителя Республики Башкортостан. Я горжусь моим отцом и своей работой, хочу добиться таких же результатов, как у него. Хочу, чтобы он тоже мог мною гордиться.

Фания Миргалиевна Бикбулатова, 44 года, машинист крана:

– Я родом из Стерлибашево. Училась на машиниста крана, после училища по распределению пришла на железобетонный завод. Так и осталась в Стерлитамаке. На предприятии я бесплатно получила двухкомнатную квартиру. За 27 лет работы завод стал по-настоящему родным. Здесь я познакомилась со своим мужем Ринатом, который работал инженером. Зарплата достойная, своевременная. В нынешнее время это очень важно. Сын в этом году идёт в первый класс гимназии. Предприятие 1 сентября предоставляет оплачиваемый отпуск обоим родителям. Поэтому я считаю, что надо держаться за работу, не искать лучшего, а вместе проходить трудности, кризисы, застои и жить дальше.

Алексей Борисович Леонов, 52 года, водитель автомобиля:

– Пришёл на предприятие в 90-х годах. Тружусь уже более двадцати лет. В период кризиса пришлось уволиться. Найти работу в городе с достойной оплатой было сложно, и я уехал на Север. Только на год я смог оставить родной город и родное предприятие. Вернулся снова на железобетонный завод, где стабильная заработная плата, хорошие социальные гарантии и, главное, надёжность и уверенность в завтрашнем дне.

Валерий Иванович Великжанов, 59 лет, стропальщик:

У меня – как в той песне: «Я не хочу судьбу иную, мне ни на что не променять ту заводскую проходную…». Скажу, может быть, банально, но честно: люблю свой цех, свой коллектив, ни дня не жалел, что здесь работаю. ЖБЗ – это моя жизнь. Здесь я вырос. Мужики в цехе в шутку зовут меня «аксакалом». По распределению после училища я был направлен в Салават. Сам я родом из Стерлитамака, и родители тоже. Им очень хотелось, чтобы сын, молодой ещё, был к ним поближе. Они обратились в министерство с письмом-просьбой о моём переводе в Стерлитамак. Министерство пошло навстречу, и уже через четыре месяца я стал работником железобетонного завода. 43 года здесь работаю. На следующий год у меня юбилей, 60 лет, но я не собираюсь уходить. Силы есть, здоровье есть, без завода будет тяжело. Здесь вся моя жизнь. Сначала дали однокомнатную квартиру, потом двух-, а после рождения дочери я получил трёхкомнатную квартиру. Дочь, кстати, тоже работает здесь. Наша семья очень рада, что в городе есть такое крупное предприятие, где мы востребованы. У меня и запись-то в трудовой книжке одна – «Железобетонный завод № 1».

И другой мне не надо!

О ВЕРНОСТИ И РОСТЕ

О перспективах предприятия беседуем с директором О.М.Цюра:

– Олег Михайлович, что означает ваше предприятие лично для вас?

– Наш завод – одна большая семья. А в семье все конфликты решаемы. Задача номер один для руководителя, я считаю, звучит так: грамотно распределить обязанности между подчинёнными и контролировать их выполнение. В случае необходимости оказывать всевозможную помощь. В 2015 году мы успешно освоили масштабный инвестиционный проект, в ходе которого установили новую линию по изготовлению плит пустотного настила безопалубочного производства, линии по изготовлению свай и другие. В результате данных мероприятий снизилась доля ручного труда. Стараемся идти в ногу со временем. Берём все заказы, вплоть до перенастраивания производства под новые изделия.

– Как вы справились с экономическим кризисом?

– 2016 год был, несомненно, тяжёлым. Естественно, нам пришлось оптимизировать затраты, не обошлось без сокращения работников. Но в целом мы кризис преодолели. Кризис – это определённая встряска, которая показала, как коллектив дорожит своим предприятием. Мы смогли вместе пережить это время. Остались самые проверенные и надёжные кадры.

– Поделитесь, пожалуйста, планами. Каковы точки роста предприятия?

– В июне мы участвовали в тендере на поставку утяжелителей для крупной компании – «Роснефти» – для строительства газопровода. Потратили немало сил и времени. В итоге наше предприятие оказалось в числе победителей. Завод обеспечен работой на вторую половину 2017 года и весь 2018 год. Общая сумма заказа составляет более одного миллиарда рублей. Мы заключили договоры с несколькими надёжными поставщиками для бесперебойной поставки сырья и материалов, а также для изготовления металлоформ, покупки станков и т.д. Не скрою, работать предстоит немало. Для нас – это новый виток развития предприятия. Получив этот заказ, мы вышли на новый уровень. Сейчас наша задача – выполнить заказ достойно и вновь выйти на докризисный уровень производства железобетонных и бетонных изделий.

– Расскажите, какие рабочие вам нужны, какова средняя заработная плата, и куда обращаться горожанам?

– Самые необходимые и востребованные рабочие специальности для нас сегодня – формовщики, электросварщики, машинисты кранов, стропальщики, арматурщики, сварщики арматурных сеток, отделочники. Средняя заработная плата за май 2017 года на предприятии составила 22159 рублей. В связи с поступившим заказом учредители предприятия решили с 1 июня повысить заработную плату рабочим на 20 процентов. У нас «белая» заработная плата. На предприятии имеется коллективный договор, согласно которому существуют социальные гарантии. К примеру, ежегодно выделяются путёвки в лагеря, санатории, также в праздники – День матери, День строителя, 23 февраля, юбилейные даты (50,55,60 лет и другие) – выделяется единовременная разовая премия, оказываем материальнаяую помощь в период рождения детей, на лечение и другие случаи, предусмотренные в коллективном договоре.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров предприятия по адресу: город Стерлитамак, Уфимский тракт, 4, телефон 20-68-48. Остановка транспорта «ЖБЗ № 1». Добраться до нас можно троллейбусами №№ 3, 10, 16, маршрутными такси №№ 22, 25, 32, 35, 45. График работы: понедельник-пятница, с 8 до 17 часов, обед с 13 до 14 часов.

– Что вам хочется сказать вашему коллективу в День строителя?

– Коллеги, друзья, единомышленники! Поздравляю вас с нашим общим праздником! В такие моменты, торжественные и одновременно трогательные, с особенной радостью понимаешь, какая замечательная у нас сложилась команда. Слаженность нашей командной работы проверена временем, а профессионализм каждого из вас стал залогом её успешности и эффективности. Мы уверенно смотрим в завтрашний день, ставим перед собой большие цели, несмотря на трудности, не опускаем планку. Наши деловые контакты крепнут. И всё это – результат каждодневной работы нашего коллектива. Спасибо вам, друзья, за верность, за вашу веру в успех, за ваш труд! Примите самые искренние пожелания финансового благополучия, стабильности и перспектив роста! И пусть работа, которой вы отдаёте столько физических и душевных сил, по-прежнему дарит вам не только чувство экономической защищённости, но и глубокое моральное удовлетворение! Уважаемые работники строительной сферы, с праздником – с Днём строителя!

Подготовила Екатерина ЯКОВЛЕВА

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