Мудрецы в коротких штанишках!



Друзья, в редакции «Стерлитамакского рабочего» появился клуб “Эрудит” для мыслителей 5-8 лет. На первом занятии дети участвовали в викторине, посвящённой творчеству Чуковского. И буквально все показали себя отличными знатоками сказок Корнея Ивановича. Затем ребятам рассказали об энциклопедии и показали, как пользоваться этой замечательной книгой. Закончилось занятие чтением рассказов А.Усачёва о приключениях умной собачки Сони.

Темы следующих занятий определили сами дети. Они просили рассказать о динозаврах, феях, современных автомобилях и звёздах.

И сегодня мы ждём вас снова!

Встречаемся сегодня в 17 часов по адресу: ул.Комсомольская, 82 (4-й этаж, кабинет № 10). Занятия бесплатные.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104