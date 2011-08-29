Муниципальные работники сдают ГТО

Три дня муниципальные служащие сдавали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В ходе первого этапа шли состязания на беговой дорожке, в секторах для прыжков и силовых упражнений, стрелковом тире.

Немного нашлось желающих в такую жару поупражняться на стадионе, тем более значимы их усилия. И мы назовём здесь самых-самых – отличившихся, тех, кто уже наверняка войдёт в сборную команду Стерлитамака для участия во втором республиканском этапе спартакиады.

Итак, среди женщин в своих возрастных категориях лучшие результаты в сумме многоборья показали Мария Устинова, Галина Хакимова, Зульфия Султангулова, Галина Афанасьева. Среди представителей сильного пола примером для коллег могут служить достижения Виталия Григорьева, Михаила Скорина, Зуфара Зиннатуллина и Василия Железнякова.

На торжественной церемонии подведения итогов соревнований почётные грамоты, медали и абонементы на бесплатное посещение катка Дворца спорта «Стерлитамак-Арена» победителям и призёрам вручили председатель комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Дмитрий Ильёв, руководитель городского центра по приёму нормативов ГТО Татьяна Копанёва и главный судья Наиль Ризванов.

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104