На наших фотосессиях и солнечно, и весело!
Как стать лицом города?
Дорогие читатели, вы, конечно, знаете: мы вас любим. Наша газета старается радовать вас не только интересными текстами, но и фотографиями, причём сделанными именно в вашу честь. Дело в том, что этим летом мы запустили проект «Лица города». Это серия тематических фотосессий. Всё просто: в назначенное время вы в продуманном образе приходите в обновлённый сквер старого города, а наши профессионалы – фотохудожники Сергей Крамсков и Тамара Андреева – вас фотографируют.
Так, уже состоялись три тёплые встречи. На «Радуге красок» мы разгоняли тучи и зазывали лето яркими платьями и шарфами. «Маленькое лето» посвятили семьям с ребятишками, а «Королями полосок» становились все, кто в тельняшках, – очаровательные леди, десантники и юные пираты. Погода, даже вопреки прогнозам, была отличная, ваше настроение – ещё лучше. Неудивительно: добрые начинания – всегда кстати.
Между прочим, теперь читать городскую газету не только полезно, но и выгодно. После очередной фотосессии мы размещаем ваши портреты на сайте «Стерлитамакского рабочего» и открываем конкурс-опрос. Победители, набравшие больше всего голосов, получают призы.
В четверг, 17 августа, состоится фотовстреча «И дело в шляпе!». Приходите в шляпах, панамах, сомбреро, цилиндрах… У вас нет подходящего головного убора? Мы выдадим вам авторские аксессуары, изготовленные специально для фотосессии! Встречаемся в 18 часов в обновлённом сквере, у памятника основанию города. Если на встречу соберётесь не только вы, но и дождь, фотографироваться будем в фойе кинокомплекса «Салават». Ждём вас!