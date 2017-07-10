На наших фотосессиях и солнечно, и весело!

Как стать лицом города?

Дорогие читатели, вы, конечно, знаете: мы вас любим. Наша газета старается радовать вас не только интересными текстами, но и фотографиями, причём сделанными именно в вашу честь. Дело в том, что этим летом мы запустили проект «Лица города». Это серия тематических фотосессий. Всё просто: в назначенное время вы в продуманном образе приходите в обновлённый сквер старого города, а наши профессионалы – фотохудожники Сергей Крамсков и Тамара Андреева – вас фотографируют.

Так, уже состоялись три тёплые встречи. На «Радуге красок» мы разгоняли тучи и зазывали лето яркими платьями и шарфами. «Маленькое лето» посвятили семьям с ребятишками, а «Королями полосок» становились все, кто в тельняшках, – очаровательные леди, десантники и юные пираты. Погода, даже вопреки прогнозам, была отличная, ваше настроение – ещё лучше. Неудивительно: добрые начинания – всегда кстати.

Между прочим, теперь читать городскую газету не только полезно, но и выгодно. После очередной фотосессии мы размещаем ваши портреты на сайте «Стерлитамакского рабочего» и открываем конкурс-опрос. Победители, набравшие больше всего голосов, получают призы.

В четверг, 17 августа, состоится фотовстреча «И дело в шляпе!». Приходите в шляпах, панамах, сомбреро, цилиндрах… У вас нет подходящего головного убора? Мы выдадим вам авторские аксессуары, изготовленные специально для фотосессии! Встречаемся в 18 часов в обновлённом сквере, у памятника основанию города. Если на встречу соберётесь не только вы, но и дождь, фотографироваться будем в фойе кинокомплекса «Салават». Ждём вас!

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104