На стройках не хватает инженеров и рабочих

Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter изучили вакансии и резюме в Башкирии и выяснили, какова ситуация на рынке труда в сфере «Строительство, недвижимость», какие специалисты востребованы, какую зарплату им предлагают, и сколько человек претендует на одно рабочее место.

Сейчас на рынке труда Башкирии строительство входит в список самых востребованных профессиональных отраслей региона: 9 процентов вакансий местных работодателей посвящены поиску именно этих кадров. При этом конкуренция в отрасли – 4,2 человека на одну открытую позицию, что считается гармоничным соотношением спроса и предложения. Больше всего работодателям нужны специалисты в сфере строительства в Уфе, Стерлитамаке и Салавате.

«На сегодняшний день строительство – одна из самых быстроразвивающихся отраслей, – комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter Башкортостан. – За год количество вакансий в сфере выросло на 23 проц. При этом спрос растёт на специалистов из всех областей: «Производство работ», «Управление проектами», «Проектирование» и прочее. Новичок на рынке спроса – девелоперы. Ещё недавно таких специалистов на рынке было очень мало, а недвижимостью управляли случайные люди. Сейчас ситуация стабилизировалась, появились и сами специалисты, и спрос на них».

Сейчас наиболее востребованы на сайте hh.ru в сфере «Строительство, недвижимость» рабочие строительных специальностей (31 проц.). На втором месте – агенты по продаже недвижимости (23 проц.). Далее – инженеры различной направленности – 17 проц. Меньше всего в профотрасли «Строительство, недвижимость» работодателям нужны специалисты, занимающиеся обслуживанием различных объектов (электромонтажник, слесарь) – всего 10 проц. от общего количества вакансий в отрасли.

Средняя зарплата, которую предлагают работодатели в отрасли «Строительство, недвижимость» в Республике Башкортостан составляет 40000 рублей, в то время, как соискатели хотят в среднем зарабатывать 50000 рублей.

О.ГИБАДУЛЛИНА

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