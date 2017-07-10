Наехал на пешехода

На 272 километре автодороги Оренбург – Уфа 35-летний водитель, следуя со стороны Оренбурга в Уфу на автомашине «Фольксваген-Пассат», допустил наезд на подростка с велосипедом, который двигался по пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход с различными травмами госпитализирован.

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