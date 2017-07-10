Напарницы

Наши маляры – вторые в республике

В ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Лучший маляр строительного комплекса Республики Башкортостан» Стерлитамак представляли работники ООО «Строй-Лидер» – Наталья Севостьянова и Гульнара Сайфутдинова, занявшие второе место.

Мы встретились с девушками, они рассказали о своей победе и о любви к выбранной профессии.

Наталья родом из села Киргиз-Мияки, в штукатуры-маляры пошла по примеру своей мамы. В Стерлитамаке девушка окончила профессиональное училище, работала в СУ-10, где и встретила будущего мужа.

– Он плотник, – говорит Наталья, у нас теперь семья строителей. Свою однокомнатную квартиру обменяли на дом в пригороде, детям, их у нас трое, в нём раздолье. Сейчас всё ремонтируем, перестраиваем.

Наталья рассказывает, что любит свою работу:

– Я не представляю себя в другой профессии. Мне нравится создавать красоту, видеть результаты труда. Особенно, когда прохожу мимо многоэтажных домов, в которых уже живут люди. Думаю: «Я здесь красила, обои клеила, надеюсь, им нравится».

Наталья, в отличие от Гульнары, участвует в конкурсе в первый раз.

– В прошлом году мы заняли пятое место в республике, – продолжает Гульнара. – В этот раз решили взять другого мастера. Почему в команде оказалась Наталья? Из-за роста (улыбается – авт.), она у нас высокая – 183 сантиметра, но это лишь дополнительный плюс. Я знаю, что она умелая, работает быстро и качественно. Но самое главное – с ней в паре легко. Мы же –

команда, без взаимопонимания нельзя.

Гульнара – мастер с 16-летним стажем. Долгое время трудилась в частной фирме, занималась отделкой домов и квартир.

– С мужем я познакомилась на работе, как и моя напарница, – говорит она. – Проходил мимо дома, в котором я работала, увидел, нашёл повод познакомиться. Сейчас воспитываем двоих детей…

Конкурс проводился в новом жилом микрорайоне Туймазов в два этапа: сначала требовалось наклеить обои, потом ответить на теоретические вопросы.

– За два часа мы должны были наклеить обои в двухкомнатной квартире площадью 86 квадратных метров – зал и спальную комнату. Учитывалось не только время, но и качество выполнения работы, – рассказывает Гульнара. – Наталья стояла наверху, вот где пригодился её рост, я подносила обои. Старались работать чётко, слаженно, больше всего времени ушло на нарезку полос. К тому же, обои нам выдали бумажные, а не современные флизелиновые, с которыми мы привыкли работать. Нам пригодился лазерный уровень – прибор, определяющий разность высот, его применение допустимо регламентом, и, кстати, его привезла с собой только наша команда.

Они признаются, что поначалу о втором месте и не мечтали: просто старались выложиться на сто процентов. Важно, по их словам, работать с душой, это касается не только состязаний. Обрадовались, когда узнали о победе: уступили лишь хозяевам состязаний. Уфимцы стали третьими.

Девушки, впервые приехавшие в этот город, успели пройтись по улицам и проспектам и даже сходить в кино:

– По дороге купили у бабушки, торгующей на улице, лесной травы, она её расхваливала. – С этим букетом и пошли смотреть фильм. Кстати, бабушка не обманула, чай из трав оказался ароматным.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104