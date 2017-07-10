Настреляла на «серебро»!

Успешно готовит стрелков отделение ДЮСШ № 2: ещё один ученик, а точнее ученица, известного тренера Андрея Анатольевича Занина стала кандидатом в сборную страны по стрельбе, завоевав серебряную медаль в финале 8-й летней спартакиады учащихся России.

Екатерина Орлова (школа № 32) на финальных соревнованиях спартакиады в Краснодаре в соперничестве с четырьмя десятками девушек в стрельбе из малокалиберного пистолета показала второй результат (кстати, в квалификации у неё был первый, в финале немножко подвели нервы).

Катя занимается у Андрея Занина и Алексея Ишмурзина четвёртый год; два года назад стала кандидатом в мастера спорта. В августе она выступит в соревнованиях первенства РФ среди девушек в Казани, в октябре – в первенстве РФ среди юниоров, а также в розыгрыше Кубка России среди взрослых «снайперов» в Ижевске.

Пожелаем Кате удачи!

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104