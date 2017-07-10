О благоустройстве, дорогах и ЖКХ

Заместитель главы администрации ответил на вопросы журналистов

Заместитель главы администрации Андрей Ермолаев, курирующий вопросы городского хозяйства, ответил на вопросы журналистов. Были затронуты темы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства.

В частности, представители средств массовой информации поинтересовались, когда начнётся благоустройство улицы Худайбердина от кольца автовокзала до Вечного огня.

– Мы планируем благоустройство этой территории за счёт средств федерального и республиканского бюджетов в рамках программы «Современная городская среда», – сказал Андрей Петрович. – В 2017 году в программе участвуют 23 города, в том числе и Стерлитамак. Проектом предусмотрены установка 63 светильников, асфальтирование дороги, появится и велодорожка протяжённостью 1500 метров и 4 велопарковки. В пешеходной зоне установят 43 скамейки, урны, два детских городка, вырубят сухие и больные деревья, посадят липы.

– В прошлом году на аллее вдоль проспекта Октября, напротив торгового центра «Сити-Молл», посадили берёзы, большая часть не прижилась. Посадят ли на этом месте новые деревья?

– Да, планируется, что осенью на аллее появятся новые саженцы.

Журналисты спросили и о судьбе бывшего Дворца культуры завода «Авангард» – он выглядит удручающе, его не реконструируют и не сносят, в таком же состоянии находится и парк на прилегающей территории.

– Само здание Дворца культуры находится в частной собственности, и его реконструкция или же капитальный ремонт находятся в полномочиях собственника. Программа «Современная городская среда» рассчитана на пять лет и позволяет благоустраивать дворы многоквартирных домов и общегородские территории. Мы должны предоставить в Министерство ЖКХ республики проекты по формированию зон. Сейчас рассматриваются предложения о благоустройстве городских дворов и отдалённых территорий посёлков Первомайский, Шахтау, Строймаш. Все предложения по благоустройству общественных территорий обязательно будут выставлены на общественное обсуждение.

Заместителя главы администрации спросили, планируется ли благоустройство территории по улице Западной.

– В этой зоне генеральным планом Стерлитамака планируется строительство микрорайона, будут построены детский сад, спортивные площадки, расширят дорожное полотно.

– После дождей, которых в этом году выпало немало, на дорогах появляются лужи. Почему скапливается вода?

– Проблема – в отсутствии ливневых канализаций, – сказал заместитель главы администрации. – Работа ведётся: на территории города будет расширена сеть ливневых канализаций.

Рост тарифов – самая обсуждаемая тема среди горожан. Она была затронута и на пресс-конференции.

– С 1 июля тарифы в очередной раз повысились, но их устанавливает не администрация городского округа, а тарифный комитет РБ. Тариф на воду в Стерлитамаке составляет 16,66 руб., и ниже он только в Салавате – 16,61 руб. В остальных городах республики он выше: в Ишимбае – 23,91 руб., в Кумертау – 22,91 руб., в Уфе – 23,77, в Мелеузе – 18,31. Тарифы по теплу так же ниже, чем в других городах республики.

Нужно сказать и том, что сегодня задолженность населения перед ресурсоснабжающими организациями составляет 930 млн рублей, из них 865 млн рублей – перед ООО «БашРТС», – отметил Андрей Петрович. – Мы добиваемся перехода управляющих компаний на прямые расчёты, и 65 процентов жителей уже перешли на эту форму оплаты, тем не менее, задолженности растут. Люди должны понимать, что за потребление ресурсов надо платить, ведь эти деньги идут и на ремонт сетей водо-, тепло- и электроснабжения…

– Надёжность и прозрачность управляющих компаний – тоже наболевший вопрос. Как повысить их ответственность, и есть ли возможность не допускать на рынок жилищно-коммунальных услуг недобросовестные УК?

– Реформа ЖКХ привела к тому, что у жителей многоквартирных домов есть выбор: доверить управление домом управляющей компании или же делать это самим. Сейчас в городе работают 49 управляющих компаний и лишь три ТСЖ (товарищество собственников жилья). Около 70 процентов многоквартирных домов находятся на обслуживании крупных компаний, в городе их шесть, остальными управляют небольшие УК. Мы не можем запретить на городском уровне создавать управляющие организации.

Проблема в том, что управляющие компании «уводят» друг у друга дома, предлагают заниженные тарифы, но лучше не работают. Из общей суммы задолженности перед ресурсоснабжающими организациями более 200 млн принадлежат обанкротившимся УК. В отношении восьми из них в правоохранительные органы направлены письма о проведении проверок.

Причина подобных ситуаций и в безответственности собственников МКД: управляющая компания собрала деньги, не перевела их ресурсникам, объявила себя банкротом, потом сменила название. И жильцы опять же доверяют управление домом той же организации, уже с новым названием.

Ситуация должна измениться: с 1 июля 2017 учредители УК будут нести уголовную и субсидиарную ответственность за своё имущество. За подделку протокола собраний введена уголовная ответственность. На сайте Государственного комитета республики по жилищному и строительному надзору размещаются документы управляющих компаний, где можно посмотреть, стоит ваша подпись под протоколом или нет.

Горожане нередко обращаются в администрацию города с вопросом о частой смене управляющих компаний. Мы объясняем – это происходит только с согласия собственников МКД. Конечно, нужно проводить разъяснительную работу, собственники жилья должны знать свои права и обязанности, – отметил Андрей Петрович.

Также журналистов интересовали ремонт мостов по улицам 23 Мая и Баумана и проблема беспризорных животных.

Альбина РАХИМОВА

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