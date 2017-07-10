О школе, учителях и учениках

Мы шагаем в будущее

Накануне нового учебного года с вопросами, которые волнуют учителей и родителей, мы обратились к начальнику отдела образования городского округа М.В.Григорьеву:

– Михаил Васильевич, назовите причины успехов стерлитамакских педагогов и школьников на олимпиадах и конкурсах.

– Во-первых, большинство наших педагогов – люди неравнодушные. Они любят детей, предметы, которые преподают. Во-вторых, отлично знают инновационные методики и технологии, мастерски используя их на уроках. В-третьих, у нас хорошо работает информационно-методический центр, регулярно организующий мастер-классы, обучающие семинары-практикумы, курсы повышения квалификации, совместную деятельность с различными издательствами учебной литературы, а также виртуальные сообщества педагогов, где учителя обмениваются информацией и опытом.

Школы и такие клубы, как «Эрудит», «Олимпионик» и другие, а также профильная лагерная смена «Уникум» воспитывают интеллектуальную элиту. Она-то и побеждает на конкурсах и олимпиадах.

– Получает ли учитель, подготовивший стобалльников, награды, привилегии и т.п.?

– Специальной программы материальной поддержки педагогов, подготовивших стобалльников, ни в республике, ни в городе нет. Но таких учителей мы ценим, поддерживаем, поощряем ведомственными наградами и отмечаем почётными званиями.

– Репетиторство сейчас процветает. Почему?

– Каждый преподаватель обязан дать знания, предусмотренные школьной программой в соответствии с образовательными стандартами. И если ученик систематически и добросовестно выполняет домашние задания, готовясь к урокам, серьёзно изучает увлёкший его предмет, то успешно сдать ЕГЭ он сможет и без репетиторов. Если же он нацелен на максимальный результат, это требует ещё большего труда, упорства и выдержки. Тогда кому-то достаточно спецкурсов в рамках школьной программы, а кому-то необходимы индивидуальные занятия с опытнейшим педагогом. Высокие баллы на ЕГЭ – это, прежде всего, заинтересованность, целеустремлённость, огромный труд и усердие самого ученика.

– Насколько оправдывают себя профильные классы – медицинские, полицейские, инженерные и т.п. – в смысле поступления в вузы и побед в олимпиадах по спецпредметам?

– Мы ведём мониторинг, отслеживая результаты профильного обучения в школах. Как оказалось, 70 процентов наших выпускников продолжают образование, так или иначе связанное с полученным профилем. Следовательно, такие классы востребованы и вполне оправдывают себя. Например, 80 процентов выпускников медицинских классов школы № 1 продолжают учиться в медицинских колледжах и вузах. 90 процентов учащихся полицейских классов получают профессии, связанные с юриспруденцией.

Ежегодно ученики профильных классов гимназий NN 1, 2, 5, БЛИ № 3, лицеев №№ 1, 3, школ №№ 1, 32 становятся победителями, призёрами регионального и заключительного этапов всероссийских олимпиад школьников. Это самый весомый аргумент в пользу профильных классов.

– Ваше отношение к электронной отчётности? Не считаете ли вы, что это дополнительная и неоправданная нагрузка на учителей, которые могли бы затраченное на новый вид отчётности время использовать для самообразования, повышения методической грамотности или дополнительного общения с учениками?

– Мы уже несколько лет работаем с электронными журналами. Идея, конечно, очень хорошая. Но сейчас приходится вести ещё и дубликат – бумажный журнал. Учителям на уроках не всегда удаётся оформить электронный журнал по чисто техническим причинам: то компьютер завис (если он есть), то выхода в интернет нет. Вот и приходится педагогу выставлять оценки в электронный журнал дома (двойная работа). Электронный журнал – это замечательный информатор, который своевременно оповещает родителей об успеваемости детей. Мы считаем, что это новшество, как и многие другие, будет совершенствоваться и со временем все его примут и оценят по достоинству. Мы шагаем в будущее, а оно немыслимо без электроники!

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 25 августа 2017 года)

Беседовала Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104