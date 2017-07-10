О сотрудниках с инвалидностью

Служба исследований HeadHunter провела опрос среди жителей Республики Башкортостан с целью выяснить, как сотрудники из разных профессиональных сфер относятся к коллегам с инвалидностью, и как сами соискатели с инвалидностью оценивают своё положение на рынке труда.

Результаты опроса показали, что у 44 процентов респондентов был опыт работы со специалистами с инвалидностью. Треть опрошенных никогда не работала с коллегами, имеющими инвалидность. Ещё 10 проц. специалистов признались, что им ничего не известно о том, были ли у них в коллективе сотрудники с инвалидностью. 11 проц. респондентов указали на то, что сами имеют инвалидность.

Более половины опрошенных не заметили никаких сложностей в решении рабочих вопросов со специалистами с инвалидностью (58 проц.). Каждый пятый респондент заявил, что сложности возникали очень редко, 13 проц. опрошенных посетовали на то, что сложности возникали время от времени, лишь 5 проц. практически всегда сталкивались с трудностями в процессе работы с людьми, имеющими инвалидность. Чтобы их преодолеть, половина опрошенных специалистов вырабатывала индивидуальную тактику взаимодействия с коллегами, 23 проц. предлагали свою помощь, шли на открытый диалог 20 проц., старались меньше общаться 15 проц..

К появлению в коллективе сотрудника с инвалидностью 43 проц. опрошенных отнеслись бы положительно, 46 проц. респондентов в этом вопросе придерживаются нейтралитета, скорее отрицательно восприняли бы подобную новость 7 проц. При этом большинство опрошенных (51 проц.) выразило пожелание, чтобы в коллективе была проведена беседа на тему правильного взаимодействия с инвалидами.

Наш опрос показал, что 70 проц. респондентов готовы помогать коллеге с инвалидностью. Каждый второй может, если потребуется, оказать физическую помощь, а каждый четвёртый – взять на себя частичное обучение специалиста с инвалидностью. Примечательно, что опрошенные, имеющие опыт общения с коллегой-инвалидом, чаще отмечали, что таким людям не нужна помощь.

74 проц. опрошенных согласились, что кандидатам с инвалидностью очень сложно найти работу в России, и только 7 проц. выбрали ответ «Наравне с обычными соискателями».

О.ГИБАДУЛЛИНА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104