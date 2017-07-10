Образование на современные рельсы

В Уфе определили педагогические задачи на предстоящий учебный год

Традиционный августовский педсовет состоялся в минувшую субботу в столице республики. Участие в нем приняли более 600 человек, в том числе руководители министерств и ведомств РБ, директора образовательных учреждений и представители общественности.

Системно мыслить и технологично действовать

Обсуждались такие темы, как совершенствование системы воспитания, дополнительное образование, электронное обучение, безопасность школьников и многое другое.

Как отметил в своем выступлении Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов, стратегическая задача на сегодня — «перевести образовательную систему на современные рельсы, превратить ее в локомотив обновления всех сторон жизни общества».

— Сегодня школьное образование призвано закладывать востребованные во многих профессиях универсальные знания и навыки — компьютерную грамотность, умение находить и применять нужную информацию, работать с большими массивами данных, системно мыслить и технологично действовать, — заявил Хамитов. — Школа в первую очередь отвечает за те качества ученика, которые развиваются именно в общении с учителем, коллективной работе в классе. Речь идет об общеучебных умениях, способностях творчески решать нестандартные задачи, делать выбор и отвечать за него, навыках проектной работы, командного взаимодействия. Важными также являются практические знания и навыки в области права, финансов, предпринимательства.

Нынешняя школа, основанная во многом на заучивании, через несколько лет перестанет справляться с новыми задачами. Для успеха в профессии, жизни гораздо важнее не то, что учитель вложил ученику в голову, чтобы сдать очередной экзамен, а то, насколько он умеет применять все это на практике. С академическими знаниями у учащихся российских школ все в порядке. А вот в плане практического их использования порой есть, над чем работать.

В настоящее время предпринимаются первые шаги для того, чтобы перевести образовательные организации на новые принципы работы. В частности, заявлено о совершенствовании базового содержания учебников, порядка их разработки, экспертизы и включения в федеральный перечень. Теперь по основным дисциплинам будет две, максимум три линии базовых и углубленных учебников.

Планируется также расширить систему дополнительного образования: к 2020 году охватить не менее 70 процентов детей, особенно в сельской местности, современными программами, создавать методические центры. Новые школы и детсады

Ежегодно республика вкладывает в систему образования колоссальные средства — более 30 миллиардов рублей. Это треть всей расходной части бюджета. На эти деньги строят ся новые школы и детские сады, проводится ремонт, оборудуются компьютерные классы и спортивные залы, приобретаются школьные автобусы, выплачивается заработная плата работникам образования.

— В результате крупных вложений Башкортостан сегодня неплохо выглядит в части укрепления материальной базы, — отметил на большом педагогическом форуме Глава региона Рустэм Хамитов. — Крепкая материально-техническая, научно-методическая база, современные образовательные технологии, компетентные кадры, эффективный менеджмент, опора на лучший отечественный и зарубежный опыт — все это важные слагаемые успеха в развитии системы образования республики.

В целом за последние пять лет в городах и селах республики введено 100 объектов дошкольного образования. Введено 32 школы, в том числе построен 21 объект, проведена реконструкция — 8. В Уфе к 1 сентября будут построены три общеобразовательные школы. На август 2017 года запланировано открытие детских садов в Буздякском, Гафурийском, Давлекановском, Татышлинском, Учалинском районах.

По словам министра образования РБ Гульназ Шафиковой, в 2016 году республика в числе немногих регионов получила федеральную субсидию в сумме 774 млн рублей на строительство двух школ: на 1000 учебных мест с бассейном в Стерлитамаке и средней школы в селе Федоровка. Всего было создано более 12 тысяч новых ученических мест, в первую смену стали обучаться 88 процентов школьников. В новом учебном году планируется достичь цифры 90 процентов.

Безопасность прежде всего

Не случайно на августовском педсовете говорили о таком важном школьном предмете, как ОБЖ. Ежегодно дети погибают в результате несчастных случаев на воде, в пожарах, дорожно-транспортных происшествиях, калечатся на игровых площадках, стройках. Оставшись без присмотра, они часто не понимают реальных рисков многих своих поступков.

Недавний пожар в Бирском районе, унесший жизни девяти человек, в том числе пятерых детей, потряс всю республику. Рустэм Хамитов поставил задачу оснастить каждый сельский дом, где проживают дети, пожарными оповещателями.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 17 августа 2017 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».

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