Ограничат движение

В связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия с 1 августа до окончания работ будет ограничено движение по улицам: Полевой, Советской – от ул.Худайбердина до ул.Ивлева, Бабушкина – от ул.Кочетова до ул.Бабушкина, 12 «а», Технической – от ул.Бабушкина до объездной дороги ул.Бабушкина, Менделеева – от ул.Кочетова до ул.Железнодорожной, Пионерской – от ул.Лесной до ул.Суворова, Тукаева – от ул.Лесной до ул.Суворова, Тукаева – от ул.Братской до Нефтяного переулка, проезд от ул.Новой до ул.Раевской, Стадионной – от ул.Чехова до ул.Кирова.

Парковка по ул.Вокзальной – в районе «Газ-Сервиса».

РСУ ДОР

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104