Осталась без денег

В дежурную часть полиции поступило сообщение от 64-летней местной жительницы. Она рассказала, что накануне в её квартиру постучался неизвестный мужчина, предлагавший приобрести косметику. Пенсионерка впустила незваного гостя.

После презентации продукции женщина решилась на покупку. Ни о чём не подозревая, она открыла шкаф, где лежали деньги, чтобы заплатить за косметику. Вскоре наблюдательный мужчина попросил воды, якобы замучила жажда. После того, как «продавец» покинул жилище, пожилая дама решила пересчитать сбережения и обнаружила нехватку 19 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска вышли на офис распространителя косметики. По описанию удалось найти предполагаемого злоумышленника. Им оказался 21-летний мужчина из Астрахани. Молодой человек сознался в содеянном. Он рассказал, что решил воспользоваться беспомощностью хозяйки квартиры – украл сбережения пенсионерки, но не все, чтобы не вызывать подозрение.

Возбуждено уголовное дело.

А.НАГАЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104