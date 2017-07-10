«Отдушина-Уфа» снова в Стерлитамаке

Приятно было вновь увидеть в Стерлитамаке команду волейбольного клуба «Отдушина-Уфа», состоящую из ветеранов службы безопасности России по Республике Башкортостан, которая запомнилась болельщикам по игре в турнире российского уровня, прошедшем в «Стерлитамак-Арене» в 2015 году.

В этот раз «Отдушина-Уфа» встретилась с командой ветеранов волейбола Стерлитамака, в которую вошли многие известные в городе спортивные и общественные деятели.

Волейбольный клуб «Отдушина-Уфа» в честь 100-летия органов безопасности России организовал республиканскую акцию «Волейбол без границ». Во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена» гостей и участников соревнований приветствовали заместитель главы администрации городского округа Альберт Шайхутдинов, председатель горспорткомитета Дмитрий Ильёв и директор ДЮСШ № 2 Александр Суздаль.

Девушки-волейболистки ДЮСШ № 2 открыли соревнования, встретившись со сверстницами из Мелеуза. За ними вышли к сетке команды ветеранов. Отмечу, что и у девушек, и у ветеранов победа была за стерлитамакскими командами. Но, конечно же, победила дружба!

Олег ПЕРШИН

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