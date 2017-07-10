Отец и сын Чёрные: постигая пространство

16 августа в городской картинной галерее открылась выставка двух художников Александра и Алексея Чёрных, приуроченная к двадцатилетию совместной выставочной деятельности отца и сына. Живописцы из Татарстана представили на суд стерлитамакских зрителей целую серию пейзажей и натюрмортов «с настроением». Причём почерк Чёрного-старшего, работающего в реалистической манере, разительно отличается от творческой манеры его сына, тяготеющего к абстракционизму.

Член Союза художников России Александр Васильевич Чёрный – постоянный участник республиканских и зональных выставок, проходящих в Саратове, Нижнем Новгороде, Казани, Боровске. Его картины находятся в национальном музее изобразительного искусства РТ, музейно-выставочном центре Малоярославца, краеведческих музеях Татарии.

Мир работ Чёрного-старшего – это первозданные уголки природы средней полосы, сельские пейзажи, которые не придуманы художником в мастерской, а подсмотрены им у самой жизни, то есть, написаны с натуры. Это придаёт полотнам мастера убедительность, неповторимость, наполняет их энергией и внутренней силой. Передавая различные состояния природы в разные времена года, автор так или иначе демонстрирует нам содержание собственной души, души художника и немного поэта.

Александр Чёрный живёт и работает в Набережных Челнах. А вот его сын Алексей (фото 2), до недавнего времени тоже живший в Татарстане, два года назад перебрался в Стерлитамак. По его собственному признанию, Алексея очаровала башкирская природа, в которую он влюбился с первого взгляда. Так что теперь, благодаря переезду в наш город Чёрного-младшего, полку художников в Стерлитамаке прибыло.

– Отец был и остаётся для меня главным учителем в живописи, – признался на открытии выставки Алексей. – Хотя в моей биографии были и годы учёбы в художественной школе, и обучение в мастерской у талантливого отечественного живописца из Коломны Михаила Георгиевича Абакумова.

И, несмотря на то, что мы с папой работаем в совершенно разных стилях, у меня есть немало любимых папиных работ, к которым я обращаюсь снова и снова. Прежде всего, это пейзажи «Весна», «Весенний день на водоёме в Каменке», «Осень. Сумерки», «Заброшенная банька». А самому отцу ближе его картина «Бабушкины ковры». Думаю, что обращение к теме села, деревенского быта в его творчестве не случайно: отец родом из деревни в Ярославской области, и для него сельские мотивы – это ещё и ностальгия по далёкому детству.

Чёрный-старший трепетно относится к природе, шаг за шагом постигая пространство между небом и землёй, любовно оглядывая каждый камушек, каждую протоку, каждое деревце на пригорке. В его работах «Луч солнца. Знаменка», «Лёд сходит. Камский залив» (на фото), «Воздвиженки», «Март. Берёзки» столько искренней нежности и благодарности к земле, щедро дарящей человеку свои красоты.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 18 августа 2017 года)

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104