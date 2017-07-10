Отказались платить курортный сбор

Большинство российских путешественников в ходе опроса заявили, что они не намерены вносить курортный сбор.

Специалисты провели исследование, в котором участвовали свыше 18 тысяч человек. Платить данный налог отказались 78 процентов респондентов. Они сказали, что выберут направления отдыха, где сбор не взимается.

13 процентов согласились на курортный сбор, хотя подчеркнули, что не одобряют подобные меры. Пять процентов поддерживают введение нового налога и готовы платить. Четыре процента признались, что им безразлична данная тема.

Собственно, ответы вполне ожидаемы. Вероятно, введение курортного сбора будет способствовать переориентированию туристов на другие направления.

В то же время судить о том, повлияет ли такой налог на интерес россиян к отдыху внутри страны, пока рано. Для этого стоит проанализировать информацию о бронировании туров и другие показатели после того, как будет введён сбор.

Напомним, что в конце июля Президент В.В.Путин подписал закон, касающийся нового налога. Согласно документу, курортный сбор в качестве эксперимента будут взимать в Крыму, а также в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Тестирование продлится с мая 2018 года до конца декабря 2022-го.

В 2018-м размер сбора не будет превышать 50 рублей с человека в сутки. Затем его поднимут до максимальной суммы в 100 рублей. Полученные доходы поступят в региональные бюджеты и будут использоваться для развития курортной инфраструктуры.

Lenta.ru

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104