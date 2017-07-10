Отключат горячую воду

В целях подготовки оборудования тепломагистралей к ОЗП 2017-2018 гг. с 10 по 16 августа будут проводиться гидравлические испытания на прочность и плотность тепломагистралей № 11, участка ТМ № 11 от ТК-1137 до КЦ-7. Под отключение тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения попадут:

Жилые дома:

ул.Суханова, 15, 17, 24, 28 «а», 10 «б», 18, 2 «а»,

28, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 2, 20, 22, 26, 3, 5, 7, 7 «а», 10 «а», 14 «а», 22 «а», 22 «б»,

ул.Гоголя, 94, 124, 126 «а», 124 «в», 122, 135, 3, 141, 118 «б», 2 «в», 2 «а», 2 «д», 2 «г», 159, 120 «а», 120 «в», 120 «г», 100, 102, 101, 105, 106, 108, 111, 112, 113, 116, 116, 117, 118, 120, 120 «б», 121, 123, 125, 129, 131, 133, 137, 139, 143 «б», 145, 145 «а», 145 «б», 149, 149 «а», 153, 96, 98, 143, 161, 163, 161 «а», 130 «а»,

ул.23 Мая, 24, 59, 24 «а», 24 «б», 34, 34 «б»,

ул.Полевая, 13, 9, 1, 17, 19, 3, 5, 21,23,

ул.Островского, 1 «а»,

ул.Худайбердина, 27, 40, 42, 25, 44,

ул.Комсомольская, 9, 74, 74 «а»,

ул.Карла Маркса, 102, 91, 98,

ул.Мира, 44,

ул.Патриотическая, 92, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 90, 96, 98,

ул.Советская, 98,

ул.Чапаева, 87,

ул.Южная, 18,

ул.7 Ноября, 69 «а»,

Стерлибашевский тракт, 31 «а», 33 «а», 35, 37, 37 «а», 35 «а»,

ул.Механизации, 2, 11, 3 «а», 3 «б», 6, 7 «а», 9, 13, 2 «а», 2 «б», 4, 8,

ул.Богдана Хмельницкого, 44, 46, 48, 50,

ул.Ботаническая, 2, 4,

ул.Крымская, 18, 20.

Учебные заведения:

МАОУ «СОШ № 21» (ул.Гоголя, 115),

МАОУ «СОШ № 20» (ул.Южная, 20),

МАОУ «СОШ № 14» (ул.23 Мая, 18),

МАОУ «Лицей № 3» (ул.Мира, 47),

МАОУ «СОШ №5» (ул.Полевая, 29),

СФ БашГУ (ул.Гоголя, 147).

Детские учреждения:

МАДОУ «Детский сад № 49» (ул.Халтурина, 91),

МАДОУ «Детский сад № 5» (ул.Суханова, 1),

МАДОУ «Детский сад № 87» (ул.Гоголя, 127),

МАДОУ «Детский сад № 88» (ул.Гоголя, 104, Пантелькина, 54 «б»),

МАДОУ «Детский сад № 90» (ул.Гоголя, 110),

МАДОУ «Детский сад № 91» (ул.Патриотическая, 94),

МАДОУ «Детский сад № 93» (ул.Гоголя, 151),

МАУ ДО «ДМШ № 3» (ул.Худайбердина, 27),

МАУ ДО «ДМШ № 1» (ул.Полевая, 9),

МАДОУ «Детский сад № 77» (ул.Суханова, 7 «б», 9).

Лечебное заведение:

ГБУЗ РБ ДБ г.Стерлитамак (ул.Советская, 96),

ГБУЗ РБ ГБ № 3 (ул.Патриотическая, 59),

ГБУЗ РБ ГБ № 3 (Роддом) (ул.Патриотическая, 59/1).

Прочие:

ФКУ СИЗО-3 УФСИН России (ул.Комсомольская, 7).

БашРТС-Стерлитамак приносит свои извинения за временные неудобства.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104