Парк культуры и отдыха им.Ю.А. Гагарина отмечает День рождения!

6 августа в 12.00 Парк культуры и отдыха им.Ю.А. Гагарина отмечает День рождения.

Приглашаем горожан и гостей города на праздничную концертную программу. Первые 1000 посетителей получат мороженое в подарок.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104