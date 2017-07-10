Перекроют движение

В СВЯЗИ с проведением работ по капитальному ремонту будет перекрыто движение автотранспорта по ул.Халтурина от ул.Худайбердина до ул.Садовой с 9 часов 15.08.2017 г.

до 21 часа 31.08.2017 г., в том числе въезды на улицы Худайбердина, Сакко и Ванцетти и Садовую перед мостом в обоих направлениях.

ПО МУП «Межрайкоммунводоканал»

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104