По велению сердца

В гостях у участников городского конкурса

Городской конкурс для удалённых территорий города «Цветущий Стерлитамак», в котором определяют самые красивые и благоустроенные дворы, стал традиционным. Осенью прошлого года мы писали о победителях, фотографировали красивые цветы, растущие в палисадниках.

На днях нам позвонили постоянные участники этих состязаний: «Мы вновь участвуем в конкурсе, приезжайте и посмотрите на наш участок, сейчас всё цветёт, надеемся, вам понравится».

Супруги Наиля Парфёнова и Зульфат Мустаев в прошлом году удивили своей фантазией и мастерством. Их палисадник, расположенный под окнами двухэтажки дома № 27 в посёлке Первомайском, уже стал знаменитым. Люди специально приезжают, чтобы посмотреть и сфотографироваться возле цветов и поделок.

Наиля и Зульфат участвуют в конкурсе пятый раз. В прошлом году в центре участка стояли аисты, выпиленные из фанеры, на земле – божьи коровки, сделанные из раскрашенных камней.

В этом году – уже другая тема. На фасаде дома мы увидели пёстрых петушков, кошек и попугайчиков.

– Символ нынешнего года – петух, вот он и главный на нашей стене, – рассказывает Наиля. – А ещё у нас «гуляют» кошки разных пород, «летают» бабочки и попугаи.

Глаза разбегаются, когда смотришь на красоту, созданную руками этих людей. Участок небольшой, но здесь растут около 100 видов цветов, стоят далматинцы из фанеры, зайцы, мышки, лягушки, новые божьи коровки – уже пластиковые, и много всего, на что только способна человеческая фантазия.

– Идеи возникают у меня, – продолжает хозяйка, – потом подключаю мужа, он выпиливает фигуры, вырезает бабочек из пластика, я раскрашиваю.

Они с удовольствием рассказывают, что с каждым годом становится больше цветов, в прошлом году было 50 видов. Весной они удобрили землю – завезли перегной, и всё посаженное, словно в благодарность, бурно растёт. Отмечают, что ненастная погода и постоянные дожди не повлияли на растения, они зеленеют и радуют глаз.

– В прошлом году мы поливали цветы каждый день, в этом году – всего два раза. Зато кустарники подстригаем раз в неделю.

На участке есть и роза – королева цветов, но ночью хулиганы умудрились пролезть через забор и сорвать цветы.

– Обиднее всего, когда люди бросают бутылки, топчут, ходят по побеленному бордюру, – говорят супруги. – Мы даже ночью спокойно не спим – переживаем, как бы опять нерадивые прохожие что-нибудь не натворили.

Наиля и Зульфат призывают соседей последовать их примеру и тоже разбить палисадники вокруг дома.

– Нет, соседи пока не откликаются, они любуются нашими цветами, а ведь было бы так красиво!

Наиля – человек творческий. Осенью, когда заканчиваются садовые дела, она принимается за рукоделие: вяжет, недавно освоила методику суховаляния. Сделанные её руками обезьянки – как настоящие, поделки украшают все подоконники в квартире.

– Надеемся, что и в этом году победим, – говорят они, – хотя мы украшаем участок не для конкурса, а для себя, по велению сердца.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104