По велению сердца
В гостях у участников городского конкурса
Городской конкурс для удалённых территорий города «Цветущий Стерлитамак», в котором определяют самые красивые и благоустроенные дворы, стал традиционным. Осенью прошлого года мы писали о победителях, фотографировали красивые цветы, растущие в палисадниках.
На днях нам позвонили постоянные участники этих состязаний: «Мы вновь участвуем в конкурсе, приезжайте и посмотрите на наш участок, сейчас всё цветёт, надеемся, вам понравится».
Супруги Наиля Парфёнова и Зульфат Мустаев в прошлом году удивили своей фантазией и мастерством. Их палисадник, расположенный под окнами двухэтажки дома № 27 в посёлке Первомайском, уже стал знаменитым. Люди специально приезжают, чтобы посмотреть и сфотографироваться возле цветов и поделок.
Наиля и Зульфат участвуют в конкурсе пятый раз. В прошлом году в центре участка стояли аисты, выпиленные из фанеры, на земле – божьи коровки, сделанные из раскрашенных камней.
В этом году – уже другая тема. На фасаде дома мы увидели пёстрых петушков, кошек и попугайчиков.
– Символ нынешнего года – петух, вот он и главный на нашей стене, – рассказывает Наиля. – А ещё у нас «гуляют» кошки разных пород, «летают» бабочки и попугаи.
Глаза разбегаются, когда смотришь на красоту, созданную руками этих людей. Участок небольшой, но здесь растут около 100 видов цветов, стоят далматинцы из фанеры, зайцы, мышки, лягушки, новые божьи коровки – уже пластиковые, и много всего, на что только способна человеческая фантазия.
– Идеи возникают у меня, – продолжает хозяйка, – потом подключаю мужа, он выпиливает фигуры, вырезает бабочек из пластика, я раскрашиваю.
Они с удовольствием рассказывают, что с каждым годом становится больше цветов, в прошлом году было 50 видов. Весной они удобрили землю – завезли перегной, и всё посаженное, словно в благодарность, бурно растёт. Отмечают, что ненастная погода и постоянные дожди не повлияли на растения, они зеленеют и радуют глаз.
– В прошлом году мы поливали цветы каждый день, в этом году – всего два раза. Зато кустарники подстригаем раз в неделю.
На участке есть и роза – королева цветов, но ночью хулиганы умудрились пролезть через забор и сорвать цветы.
– Обиднее всего, когда люди бросают бутылки, топчут, ходят по побеленному бордюру, – говорят супруги. – Мы даже ночью спокойно не спим – переживаем, как бы опять нерадивые прохожие что-нибудь не натворили.
Наиля и Зульфат призывают соседей последовать их примеру и тоже разбить палисадники вокруг дома.
– Нет, соседи пока не откликаются, они любуются нашими цветами, а ведь было бы так красиво!
Наиля – человек творческий. Осенью, когда заканчиваются садовые дела, она принимается за рукоделие: вяжет, недавно освоила методику суховаляния. Сделанные её руками обезьянки – как настоящие, поделки украшают все подоконники в квартире.
– Надеемся, что и в этом году победим, – говорят они, – хотя мы украшаем участок не для конкурса, а для себя, по велению сердца.
Альбина РАХИМОВА