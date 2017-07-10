Победа стерлитамакских велогонщиков

На Петровском шоссе прошли соревнования первенства Республики Башкортостан среди юношей и девушек по велоспорту. В соперничестве с девятью командами из городов республики воспитанники тренера Виктора Васильевича Яценко заняли первое общекомандное место. В личном зачёте среди старших юношей лучший результат на дистанции 50 км показал Владимир Фомин (школа № 31), среди юношей на этой же дистанции первым был Егор Матвеев (школа № 7), Айнур Рамазанов (школа № 32) занял третье место; у младших юношей в гонке на 30 км первым на финише был Илья Егоров (школа № 31), второй результат – у Рафката Садртдинова (Отрадовская школа); среди девушек на 30-километровой дистанции победила Регина Закирова (школа № 24), серебряная медаль – у Амалии Минибаевой (гимназия № 3).

Олег ПЕРШИН

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