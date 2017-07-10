Победа в Октябрьском

После довольно неожиданной домашней ничьей с октябрьским «Девоном» первая команда городского футбольного клуба «Стерлитамак» (главный тренер А.Р.Губайдулин) в минувшее воскресенье на выезде обыграла другую команду из Октябрьского «Нарыш-тау». Быстрый гол на пятой минуте забил Артур Губайдулин, в начале второго тайма успешно реализовал пенальти Андрей Рассказанов. Итог матча – 2:0.

Начало второго круга чемпионата Республики Башкортостан в первой лиге принесло уже немало сюрпризов. Туймазинский «Спартак» обыграл уфимский «Витязь-ГТУ» со счётом 4:1, а откровенный аутсайдер первого круга – учалинский «Горняк» – выиграл у команды «Уфа-дубль» – 3:0. В свою очередь, «Уфа-дубль» сыграла вничью (2:2) с командой «Старт-Альтаир». Борьба за призовые места становится всё интереснее.

«Стерлитамак-1» продолжает лидировать. 27 августа мы принимаем на своём поле ГФК «Ишимбай».

Олег ПЕРШИН

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