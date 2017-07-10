Подарок физкультурникам

Накануне Дня физкультурника торжественно открылась первая в городе уличная спортивно-тренировочная площадка, на которой разместились 14 универсальных тренажёров.

Спортивный комплекс Стерлитамакской специализированной школы олимпийского резерва с лёгкой руки бывшего директора опытно-промышленного нефтехимического завода Г.И.Рутмана, расположенный в центре Уральского микрорайона и существующий уже немало лет, постоянно разрастается и совершенствуется: сегодня это два спортивных зала, многофункциональная спортплощадка, площадка для воркаута и теперь ещё тренажёрная. Тренажёры (каждый под крышей от осадков) предназначены для использования в любое время года, просты в регулировке нагрузок, воздействуют на все группы мышц; на них могут заниматься люди любых возрастов и разной степени физической подготовки.

При активной поддержке правительства региональным оператором – военно-спортивным фондом «Башкортостан» – по республике создано восемь таких тренажёрных площадок в целях подготовки населения к выполнению нормативов Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Средства на проект выделены ООО «Башкирские распределительные тепловые сети». Потому почётное право разрезать символическую ленточку было доверено первому заместителю главы администрации городского округа Юрию Тротту, а также представителям организаций-спонсоров Ильдару Нуртдинову и Руслану Овчинникову.

– Всех, кто любит физкультуру и спорт, чемпионов и рекордсменов, начинающих спортсменов и тренеров мы поздравляем с Днём физкультурника! – сказал Юрий Волдемарович. – Это праздник всех вне зависимости от профессии и возраста, праздник здорового образа жизни! Праздник силы воли, твёрдого характера, праздник людей, умеющих побеждать. Отличный подарок получают сегодня стерлитамакцы! С уверенностью можно говорить, что уличный тренажёрный комплекс, доступный для каждого желающего, станет центром оздоровительных занятий, даст новый толчок в развитии массового спорта.

Замечательно, что в честь открытия тренажёрной площадки состоялся и первый городской турнир силовиков. Отличившихся наградили памятными призами, предоставленными организаторами спортивного праздника – ООО «БашРТС», местным отделением политической партии «Единая Россия» и комитетом по физической культуре и спорту администрации городского округа.

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104