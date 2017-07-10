ПОДЕЛИТЕСЬ РАДОСТЬЮ

Дорогие читатели!

Когда в вашей жизни происходит что-то радостное, вам хочется поделиться этим с окружающими. И «Стерлитамакский рабочий» знает, как это сделать!

На страницах нашей газеты вы можете поздравить своих друзей и близких с юбилеями, свадьбами, рождением детей и любыми другими важными событиями.

Cтоимость поздравления составляет 500 рублей (не более 25 слов).

Полную информацию об услуге вы можете узнать по телефонам: 25-71-80, 25-15-36.

Ваша редакция

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104