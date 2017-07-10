ПОДЕЛИТЕСЬ РАДОСТЬЮ
Дорогие читатели!
Когда в вашей жизни происходит что-то радостное, вам хочется поделиться этим с окружающими. И «Стерлитамакский рабочий» знает, как это сделать!
На страницах нашей газеты вы можете поздравить своих друзей и близких с юбилеями, свадьбами, рождением детей и любыми другими важными событиями.
Cтоимость поздравления составляет 500 рублей (не более 25 слов).
Полную информацию об услуге вы можете узнать по телефонам: 25-71-80, 25-15-36.
Ваша редакция
Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104
Автор: Администратор (21 Авг 2017). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.