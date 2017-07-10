Показали силу и ловкость

В выходные дни парк культуры и отдыха имени Ю.Гагарина всегда переполнен горожанами. Обычно приходят семьями. Для человека любого возраста здесь можно найти интереснейшее развлечение. А в День физкультурника каждый желающий ещё мог и силу свою показать!

Директор спортивного клуба «Культурист» Радик Ахунов и его воспитанники устроили спортивный праздник: при огромном скоплении болельщиков развернулись состязания рукоборцев (армрестлинг), гиревиков, штангистов. Можно было попробовать себя и в таком весёлом турнире, как бой мешками – хоть в поединке один на один, хоть командами.

Всё это, конечно, надо было видеть, ещё лучше самим поучаствовать – заряд бодрости на всю неделю! Будем надеяться, наш фоторепортаж в следующий раз позовёт на спортивный праздник новых поборников здорового образа жизни. Пока же назову наиболее отличившихся.

Среди самых юных участников соревнований силачей победил Арсен Галеев, в призёрах оказались Игорь Семёнов и Вячеслав Калашников; у юношей среди гиревиков, рукоборцев и штангистов сильнейшими были Владислав Тимофеев, Юсуп Саттаров, Дмитрий Артикулов, среди девушек не было равных Анастасии Шестак, призы получили Фаягуль Рахматуллина и Ильнара Мухаметшина; в состязании взрослых батыров первенствовали сам Радик Ахунов, Станислав Летунов; в боях с мешками в личных поединках отличились Марсель Шамсутдинов, Артём Зарипов, Лина Трибунская, лучшей командой оказалась «Галактика».

И участники соревнований, и зрители от души благодарили их организаторов.

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104