Полетаем?

19 и 20 августа на площади перед спортивным комплексом «Стерлитамак-Арена» пройдёт чемпионат Приволжского федерального округа по авиамодельному спорту в классе моделей F2B (кордовый пилотаж). Участники будут состязаться в искусстве пилотажа, выполнят различные фигуры, управляя кордовыми моделями. Выступят сильнейшие в своём классе спортсмены из Башкортостана, Челябинской, Самарской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. Параллельно будет проходить первенство округа среди юношей. Открытие соревнований – в 10 часов.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104