Получат пенсии в повышенном размере

С 1 августа в России работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии. Её размер зависит от уровня зарплаты пенсионера в 2016 году. Максимальная прибавка составит примерно 222 рубля.

По данным Пенсионного фонда России, на сегодняшний день в стране насчитывается около 43 млн пенсионеров, примерно треть из них — работающие. В Башкортостане трудятся 250 тысяч пенсионеров.

Как пояснили в пресс-службе Отделения ПФР по Башкортостану, перерасчёт пенсий производится автоматически, в беззаявительном порядке. Финансирование расходов на выплату обеспечено в полном объёме.

Согласно графику, выплата пенсий будет производиться отделениями почтовой связи с 3 по 24 августа. В кредитные организации перечисление денежных средств будет осуществлено в установленные договором сроки.

Г.БАХШИЕВА

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