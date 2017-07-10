Пострадал на батуте

Прокуратура города поддержала исковые требования местного жителя о выплате компенсации морального вреда за травму.

Установлено, что в июне прошлого года 23-летний мужчина, находясь в батутном центре г.Стерлитамака, при совершении прыжков получил закрытые компрессионные переломы грудных позвонков.

Причина травмы – неисполнение собственником аттракциона требований безопасности при эксплуатации объекта и отсутствие должного контроля за посетителями.

Пострадавший в судебном порядке потребовал от индивидуального предпринимателя денежную компенсацию.

Городской суд обязал предпринимателя выплатить сумму в размере 50 тысяч рублей.

А.НАГАЕВА

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