Пострадал на батуте
Прокуратура города поддержала исковые требования местного жителя о выплате компенсации морального вреда за травму.
Установлено, что в июне прошлого года 23-летний мужчина, находясь в батутном центре г.Стерлитамака, при совершении прыжков получил закрытые компрессионные переломы грудных позвонков.
Причина травмы – неисполнение собственником аттракциона требований безопасности при эксплуатации объекта и отсутствие должного контроля за посетителями.
Пострадавший в судебном порядке потребовал от индивидуального предпринимателя денежную компенсацию.
Городской суд обязал предпринимателя выплатить сумму в размере 50 тысяч рублей.
А.НАГАЕВА
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Автор: Администратор (22 Авг 2017). Рубрика: Лента новостей, Происшествия. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.