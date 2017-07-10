Пострадавшие, отзовитесь!

Главным следственным Управлением МВД по РБ расследуется уголовное дело в отношении работников организации ООО «Единая Торговая Закупочная Компания» и ООО «СК МегаСтрой» по факту мошеннических действий при реализации квартир в строящихся домах на территории города Стерлитамака. Тем, кто считает себя пострадавшими от действий этих организаций и кто ранее не заявлял об этом в правоохранительные органы, необходимо обратиться в УМВД России по г.Стерлитамаку до 10 августа для дальнейшего разбирательства.

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