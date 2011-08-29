На страже интересов народа

ВЕЗЛО НЕ ВСЕМ

2 января 1955 года в хирургическое отделение городской больницы был доставлен пациент с ранением в область сердца. Спасти его могла лишь срочная операция. Оперировать взялся главный хирург города В.А.Семагин, которым в те годы восхищалась даже «Советская Россия». «И вот в руках хирурга трепещущее в агонии сердце, – читаем в репортаже городской газеты тех лет. – В области его левого желудочка рана длиной в полтора сантиметра… На сердечную мышцу накладываются один шов, другой, третий. Кровотечение остановлено. Но в этот момент происходит остановка сердечной деятельности. Однако эта возможность была предусмотрена хирургом заранее – моментально в сердечную мышцу вводится раствор адреналина, и сокращения появляются вновь. Помощники ведут переливание консервированной крови. Восемь швов накладываются на сердечную сорочку…».

Поножовщина в те годы была бичом города. Заметки о подобных уникальных операциях тогда были не редкостью. Понятно, что их героями становились лишь спасённые после ранений.

16 февраля 1959 года в три часа ночи в городскую больницу привезли инженера-конструктора Ю.М.Маслова с ножевым ранением в грудь. Дежурный хирург Б.С.Зайнуллин сразу заподозрил ранение в сердце. Распорядился готовить поступившего к операции и вызвал заведующего хирургическим отделением В.А.Семагина. Он подтвердил худшие опасения. Любопытно, что в то время подобные операции делали под местным наркозом: больной был в сознании. Как и предыдущие, эта операция прошла успешно. Всего Василий Александрович проделал 36 операций по зашиванию раны сердца. Из них только две с летальным исходом.

Да, везло не всем. 9 сентября 1959 года Верховный суд БАССР рассмотрел дело о зверском убийстве работницы содово-цементного комбината Л.Козловской. В ночь со 2 на 3 апреля, когда она возвращалась с работы, прямо у дверей общежития на неё напал рецидивист В.И.Жиздряков, нанёс несколько ударов по голове металлической клюшкой, изнасиловал и задушил. Суд приговорил преступника к расстрелу.

3 сентября 1956 года гражданин Иванов возвращался из клуба Левашовского спиртзавода домой в Краснознаменский посёлок. В районе канатной дороги на него набросились двое неизвестных. Отобрали часы, авторучку и стали душить ремнём. Позарились и на костюм, но чтобы его снять, им пришлось слегка ослабить удавку. Это была их роковая ошибка. Перочинный нож был для многих тогда единственным средством индивидуальной защиты. Воспользовавшись секундным ослаблением, Иванов вынул его из кармана… Нападавший скончался, второй – рабочий содового завода – не стал искушать судьбу и сбежал. Когда Иванов явился в милицию с повинной, оказалось, что убил он не кого-нибудь, а неоднократно судимого рецидивиста. Следствие сочло, что Иванов действовал в рамках самозащиты. К уголовной ответственности его не привлекли.

Той же осенью по возвращении домой из клуба «Строитель» подверглась нападению гражданка Ф. Если бы не начальник охраны цементного завода и мастер производственного обучения ФЗО, прибежавшие на крики о помощи, возможно, и она распрощалась бы с жизнью. Бандит, который оказался рабочим мясокомбината, не избежал наказания. Он получил 10 лет, а каждый из героев – премию в размере дореформенных 200 рублей.

ВЕТЕР-ОЗОРНИК И 37 ПАТРОНОВ

Июль 1955-го. Неизвестные ударом молотка по голове оглушили гражданку Ильину, отобрали вещи и скрылись. К счастью, потерпевшая выжила. Старший оперуполномоченный уголовного розыска Пётр Моторин, навестив потерпевшую, установил: тот, что ударил молотком, – высокого роста, другой – мордастый, коренастый.

Следователь снова и снова перечитывал сведения с места происшествия и показания потерпевшей. Складывая пазлы из обрывочных данных, он вышел на ранее дважды судимого, нигде не работавшего В.Иванова. Как оказалось, в тот вечер он не ночевал дома. Зато в тот день его видели пьяным в обществе неизвестного мужчины. На допросах задержанный всё отрицал. Мол, пил на средства, выигранные по облигации. А побежал от милиции потому, что погнался за выпавшей из кармана квитанцией. Как назло, ветер-озорник в это время дул от бежавших к нему милиционеров.

Но вскоре от осведомителей поступила информация: в ту ночь одна гражданка задарма скупила у Иванова вещи. Через час в её доме провели обыск и обнаружили вещи пострадавшей. Под давлением неопровержимых улик преступник сознался в совершённом преступлении и выдал своего соучастника, 26-летнего рабочего Куганакского кирпичного завода.

А вот поиски некоего Цыбина, который в аптеке № 10 совершил хулиганские действия и скрылся, поначалу не увенчались успехом. Через несколько дней дружинник Николай Гудков на железнодорожной станции провожал товарища. «Занимаясь личными делами, он не забывал о патриотическом долге». Заметив Цыбина, идущего на посадку, принял срочные меры для его задержания. «Цыбин оказался опасным преступником: у него при задержании обнаружен пистолет с 37-ю патронами», – сообщала газета об этом происшествии.

ЗА СТАКАН САМОГОНА

Очень много совершалось преступлений на почве пьянства. 1 апреля 1956 года повеселились две женщины. Бухгалтер отделения Госбанка (!) и её подруга, «напившись до одури», сначала избили 12-летнего подростка на ул.Пушкина (видимо, жертв выбирали, чтобы наверняка), затем взяли в осаду квартиру гражданки Б. по ул.Халтурина, 126, «нанесли побои всей семье, выбив окна» и пошли дальше, навстречу новым приключениям. В 12-м часу ночи эти два божьих одуванчика ворвались ещё в одну квартиру, пытались избить беременную хозяйку. И только вмешательство соседей спасло её от произвола взбесившихся финансисток.

Пьяный моторист «Заготзерна» явился к жене на работу в детсад и устроил там дебош. Обзывал детей, а двоим мальчикам достались не только обидные слова. Когда же работницы учреждения имели неосторожность указать на недопустимость его поведения, герой полез в драку. К моменту приезда милиции дебошир благополучно сбежал, чтобы вечером разнообразить свою «программу» избиением дорожного инспектора.

Мастер электросетей и техник связи пьяными зашли в магазин и стали приставать к покупателям. Но всё кончилось благополучно для последних: вскоре дебоширы переключились друг на друга. Легко отделались: семь суток за драку.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 29 августа 2017 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104