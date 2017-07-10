Поздравляем победителей нашего конкурса-опроса фотосессии “МАЛЕНЬКОЕ ЛЕТО”

Друзья, вы, конечно, знаете о нашем проекте “Лица города”. Мы с радостью сообщаем вам: подведены итоги очередного конкурса-опроса! Победителями стали герои семейных фото под номерами 17 (за маму с детьми проголосовал 161 человек) и 2 (молодые супруги с сыном набрали 118 голосов).

Победителей ждут призы: мы поздравим наших удачливых героев завтра, 2 августа, в 18 часов в обновлённом сквере возле кинокомплекса “Салават”!

В это же время состоится следующая фотосессия – “Король полосок”. Наша фотохудожница Тамара Андреева будет фотографировать вас абсолютно бесплатно! Единственное условие: приходите в одежде в полоску!

Встречаемся в сквере, у памятника основанию города завтра в 18 часов. Ждём вас!

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104