Поздравляем победителей нашего конкурса “И ДЕЛО В ШЛЯПЕ”
Друзья, мы подвели итоги конкурса-опроса по итогам фотосессии “И ДЕЛО В ШЛЯПЕ”. Победителями стали герои фото N 1 и 18. Поздравляем! Награждение победителей состоится завтра, в 17 часов в обновлённом сквере у кинокомплекса “Салават” (возле памятника основанию Стерлитамака). Победителей порадуют подарками наш партнёр – сеть развлекательных центров “Галактика”
В это же время начнётся фотосессия “Лето, пойдём в школу!”
Скоро детям в школу, отрепетируем? Обещаем: наши фотокорреспонденты с удовольствием будут фотографировать и родителей! Ведь мы, взрослые, тоже каждый день учимся у жизни чему-то важному.
Приходите в костюмах, сарафанах и платьях – чёрно-белых, серых, синих, в клеточку или в кружочек. Не так важно, в чём вы будете. Главное, захватите с собой то, что напоминает вам о школе – ранцы и портфели, любимые книжки… Глобус? тоже не помешает!
Победителей новой встречи, как всегда, ждут слава и призы. Ждём вас!