Поздравляем победителей нашего конкурса “И ДЕЛО В ШЛЯПЕ”

Друзья, мы подвели итоги конкурса-опроса по итогам фотосессии “И ДЕЛО В ШЛЯПЕ”. Победителями стали герои фото N 1 и 18. Поздравляем! Награждение победителей состоится завтра, в 17 часов в обновлённом сквере у кинокомплекса “Салават” (возле памятника основанию Стерлитамака). Победителей порадуют подарками наш партнёр – сеть развлекательных центров “Галактика”

В это же время начнётся фотосессия “Лето, пойдём в школу!”

Скоро детям в школу, отрепетируем? Обещаем: наши фотокорреспонденты с удовольствием будут фотографировать и родителей! Ведь мы, взрослые, тоже каждый день учимся у жизни чему-то важному.

Приходите в костюмах, сарафанах и платьях – чёрно-белых, серых, синих, в клеточку или в кружочек. Не так важно, в чём вы будете. Главное, захватите с собой то, что напоминает вам о школе – ранцы и портфели, любимые книжки… Глобус? тоже не помешает!

Победителей новой встречи, как всегда, ждут слава и призы. Ждём вас!

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104