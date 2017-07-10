Поздравляем победителей нашего конкурса “Король полосок”

Друзья, мы подвели итоги конкурса-опроса по итогам фотосессии “Король полосок”. Победителями стали герои фото N 1 и 3. Поздравляем! Награждение победителей состоится сегодня (17 августа), в 18 часов в обновлённом сквере, возле памятника основанию города.

В это же время начнётся фотосессия “И дело в шляпе”. Вы будете позировать нашей фотохудожнице Тамаре Андреевой. Приходите в 18 часов, захватите любой головной убор и хорошее настроение!

Победителей новой встречи, как всегда, ждут слава и призы. Ждём вас!

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104