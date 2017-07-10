Правил благоустройства не нарушали

О споре между УК и собственниками жилья

«Мы просили срезать сухие деревья во дворе, но сотрудники нашей управляющей компании перестарались: они спилили ветки у всех клёнов, сейчас вместо густой и пышной зелени стоят голые деревья. Негде даже спрятаться в жаркие дни», – с такой жалобой в редакцию обратилась Алевтина Борисовна Ямщикова, жительница дома № 31 по проспекту Октября.

Алевтина Борисовна переживает, что во время работ пострадали и посаженные жильцами цветы, и сейчас нет желания гулять в некогда ухоженном и уютном дворе.

Мастер управляющей компании «БЖИ плюс» Зиля Аллабердина претензии жительницы дома считает необоснованными:

– К нам поступила заявка от собственников жилья с просьбой спилить сухие деревья. Мы провели омоложение растущих во дворе клёнов по правилам. Кроме этого, подали заявку в городской отдел ЖКХ о сносе аварийных деревьев. Специалист отдела приезжала и посмотрела, какие деревья подлежат сносу, составила акт. Мы не уничтожали цветы: бригада работала на специальной машине с подъёмником.

Специалист отдела ЖКХ Анастасия Мухьянова так же считает, что сотрудники управляющей компании правил благоустройства не нарушали.

– Я выезжала к дому № 31 по проспекту Октября. Деревья здесь не спилили, а именно омолодили согласно городским правилам благоустройства. Были обрезаны сухие ветки, свисающие над детской площадкой. Клёны, которые растут во дворе, подлежат омоложению. На территории, прилегающей к дому, есть аварийные деревья, вскоре их уберут, есть разрешение на снос.

Хочу отметить, что специального разрешения отдела ЖКХ для обрезки и пересадки сухих деревьев и кустарников не требуется.

А.ХАННАНОВА

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