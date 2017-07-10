Праздник триколора

Отметили День Государственного флага РФ

Двадцать шесть лет тому назад 22 августа было принято постановление о национальном флаге новой России. С этого дня знакомое всему миру красное полотнище постепенно уступало место трёхцветному стягу. В 1994 году первый Президент России Борис Ельцин подписал указ о праздновании 22 августа Дня Государственного флага РФ.

В Стерлитамаке очередную дату возрождения одного из главных символов страны отметили рядом мероприятий.

На площади Городского дворца культуры состоялся флешмоб «Содружество сердец!». Перед собравшейся публикой выступили народный ансамбль современного танца «Антрэ». Насладившись танцами в исполнении юных патриотов, зрители получили в подарок триколор-ленточки.

Перед молодёжным креатив-центром (библиотека № 4) была организована акция «Гордо реет флаг державный!». Библиотекари напомнили прохожим об истории возникновения и утверждения флага, а также спрашивали горожан об их отношении к символу российской государственности. Одни отвечали, что гордятся флагом России, вторые – испытывают к нему симпатию. Встречались и те, кто никогда не слышал об этом празднике и именно здесь узнал о его значимости. Также в библиотеках города прошли познавательные беседы с малышами из детских садов и ребятами постарше.

Сотрудники центральной городской библиотеки вышли в парк им.Кирова. Небольшим соцопросом на тему: «Знаете ли вы, какой сегодня день?» и раздачей ленточек не ограничились, а пригласили детей на увлекательную игровую программу «Я люблю Россию!».

– Мы позвали ребят, которые посещали нашу библиотеку этим летом в рамках городской акции «Библиоканикулы», – рассказывает заведующая методико-библиографическим отделом ЦГБ Рамзия Хамитова. – Дети участвуют в кинолекториях, обсуждают книги, ходят на мастер-классы по изготовлению аппликаций и поделок.

В парке им.Кирова ребята познакомились с историей флага и его значением. Они с удовольствием примерили на себя роли настоящих русских богатырей, преодолевающих большие расстояния, в спортивной эстафете и научились быть единым «организмом». Даже хитрые вопросы о государственной власти и её знаках отличия не смутили ребят. Завершил игровую программу конкурс рисунков – команды, вооружившись цветными мелками, изображали свою Родину.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 24 августа 2017 года)

Н.ВАВИЛОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104