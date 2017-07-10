Приглашаем на семинар
Налоговая инспекция приглашает на обучающий семинар по следующим вопросам:
1. Представление документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде.
2. Требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц.
3. Основные причины отказов в государственной регистрации юридических лиц.
Специалисты Межрайонной ИФНС России № 3 по Республике Башкортостан расскажут о порядке досудебного урегулирования налоговых споров, о переходе на контрольно-кассовую технику, ответят на вопросы граждан по теме налогообложения, помогут получить доступ к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика».
Ждём вас 23 августа в 10 часов по адресу: проспект Октября, 34.