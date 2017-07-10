Приглашаем на семинар

Налоговая инспекция приглашает на обучающий семинар по следующим вопросам:

1. Представление документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде.

2. Требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц.

3. Основные причины отказов в государственной регистрации юридических лиц.

Специалисты Межрайонной ИФНС России № 3 по Республике Башкортостан расскажут о порядке досудебного урегулирования налоговых споров, о переходе на контрольно-кассовую технику, ответят на вопросы граждан по теме налогообложения, помогут получить доступ к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика».

Ждём вас 23 августа в 10 часов по адресу: проспект Октября, 34.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104