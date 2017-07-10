Прихватила ноутбук

В полицию Стерлитамака обратился мужчина и сообщил, что у него украли ноутбук. Оказалось, мужчина пригласил в гости свою знакомую. Женщина пришла со своей подругой, 37-летней жительницей Стерлитамака. Утром, после застолья, мужчина увидел, что 37-летняя незнакомка исчезла, а вместе с ней – и его ноутбук.

Хозяин квартиры тут же обратился в полицию. На место происшествия выехали сотрудники ППС, которые нашли и задержали подозреваемую в краже. Гражданка дала признательные показания, похищенная техника изъята.

Возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба МВД по РБ

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