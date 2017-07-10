Приём граждан

3 августа члены Общественного совета при МВД по Республике Башкортостан и начальник Управления ГИБДД Динар Гильмутдинов проведут совместный приём граждан (в здании МРЭО ГИБДД на улице Западной, 4). Начало в 12 часов.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104