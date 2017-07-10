Приём граждан

В общественной приёмной партии «Единая Россия» приём граждан проведут с 16 до 17 часов:

17 августа – Андрей Анатольевич Ширяев, председатель Совета ГО г.Стерлитамак;

18 августа – Любовь Александровна Левченко, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

22 августа – Рамиля Суфияновна Галимова, общественный помощник уполномоченного по правам ребёнка по РБ в г.Стерлитамаке и Елена Павловна Нуретдинова, начальник управления по опеке и попечительству администрации города.

Адрес приёмной: ул.Худайбердина, 91, телефон 20-94-84.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104