Продлены полномочия

Должность уполномоченного по защите прав предпринимателей впервые в стране была введена в Республике Башкортостан в 2012 году Законом «Об уполномоченном по правам предпринимателей в Республике Башкортостан». Первым бизнес-омбудсменом республики стал Рафаиль Вагитович Гибадуллин, утверждённый постановлением Госсобрания – Курултая РБ в апреле 2012 года.

Опыт республики был широко востребован при формировании Федерального закона «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» и законов субъектов РФ. Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б.Ю.Титов занял эту должность в июне 2012 года.

Президент РФ В.В.Путин дал высокую оценку деятельности института уполномоченных по защите прав предпринимателей. «Вы создали эту систему, этот институт вместе с вашими помощниками. Даже перечисление тем и проблем, с которыми сталкиваются сегодня предприниматели и которыми вы занимаетесь, говорит о том, что эта работа востребована», – отметил Президент в мае 2017 года на встрече с уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. Тогда Б.Ю.Титов был выдвинут на новый срок, а в июне указом Президента РФ назначен на должность.

Учитывая весомый вклад Р.В.Гибадуллина в становление и развитие института уполномоченных, Глава республики Р.З.Хамитов в апреле 2017 года предложил его кандидатуру на следующий пятилетний срок. Депутаты Госсобрания – Курултая РБ единогласно поддержали это предложение. В настоящее время уполномоченным по защите прав предпринимателей в РБ является Р.В.Гибадуллин.

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