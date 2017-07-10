Профессионал

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Вспоминает начальник уголовного розыска

«Неужели глухарь», – невольно подумал майор Булатов, когда ему доложили, что на ул.Шаймуратова ночью обнаружен труп молодой девушки. Единственной зацепкой, найденной рядом с телом, был кухонный нож, обёрнутый в обрывок газеты «Правда». Любой следователь вам скажет, что кухонный нож в криминальной практике – самое массовое орудие убийства после автомата Калашникова. Такие ножи есть в каждом доме. Это всё, чем располагало следствие. Ни следов, ни отпечатков пальцев, ни очевидцев.

– Оставалось одно: искать газету, от которой был оторван этот самый клочок, – вспоминает Раис Тимурович. – Но тогда, в семидесятых, «Правду» выписывали чуть ли не в каждом доме. Легче было найти иголку в стогу сена.

Для начала следствие решило выявить тех, у кого мог быть хотя бы гипотетический мотив для убийства. Перетрясли всех знакомых жертвы. И вскоре появился первый подозреваемый. Вернее, подозреваемая. Впрочем, помимо того, что у неё и убитой был общий знакомый офицер, других зацепок не оказалось. Убийство на почве ревности? Но это лишь догадки. Нужны доказательства. Решено было провести обыск в доме подозреваемой. Искали в первую очередь старые газеты. И случилось чудо: среди вороха бумаг нашли номер «Правды» с оторванной страницей. Приложили – сошлось. Отпираться дальше было бесполезно. Со слезами на глазах женщина поведала, как зарезала разлучницу за то, что та хотела увести любимого. Воистину, женская месть может быть жестокой, когда речь идёт о ревности. Суд приговорил её к десяти годам лишения свободы.

За плечами начальника уголовного розыска майора Раиса Булатова, как и у многих его сверстников, – опалённое войной голодное детство, учёба в ПТУ, рабочая специальность, работа токарем на заводе. А в милицию подался сразу после демобилизации из армии. Самое первое дело раскрыл ещё на практике, в годы учёбы в Елабужской школе милиции. Была в те годы в городе улица Ленина (не путайте с нынешним проспектом Ленина). Там, недалеко от завода им.Ленина, порезали парня. Рана была серьёзной, удар пришёлся в спину, но тот выжил. На молодого стажёра взвалили самую нудную, кропотливую работу: обойти в округе всех, кто мог что-нибудь рассказать по поводу случившегося. Стажёр опросил чуть ли не каждого, кто жил на этой улице. И выявил-таки важную информацию. Жил там один матёрый местный хулиган, гроза танцплощадок, никогда не расстававшийся с ножом. На очной ставке потерпевший опознал нападавшего.

В списке раскрытых преступлений начальника уголовного розыска ГОВД Стерлитамака майора Раиса Булатова – сотни дел. Но когда я попросил его рассказать о наиболее громких, он затруднился что-либо выделить. Неудивительно: это у начинающих следователей что ни дело – то сенсация. А когда у тебя за спиной их сотни – от мелких хулиганств до злостных убийств – подробности стираются.

Были в практике Раиса Тимуровича трагикомические случаи. Так, один «домушник» стал в буквальном смысле «бомбить» квартиры жильцов. Всё великое просто: разбивал булыжником окна и выжидал. Если никто не поднимал шум, не включал свет, значит, дома никого не было. Грабь – не хочу! Но предусмотреть всё невозможно, и однажды «отработанная» система подвела. В самом деле: кому могло бы прийти в голову, что жертвой грабителя окажется глухонемой! Звон разбитого стекла он не услышал, зато проснулся, когда грабитель включил свет. И устроил ему горячую встречу: недолго думая, схватил кусок стекла и стал пилить им голову незваному гостю. Вырвавшись из объятий глухонемого, тот кинулся в подвал, оставляя за собой кровавый след. По этим капелькам его и нашли. Ещё бы немного, и бедолага скончался бы от потери крови.

В другой раз обратилась дама с заявлением о похищении манто. Пропажу искали три дня. На четвёртый какая-то честная гражданка принесла в милицию манто, найденное на улице (в те годы подобная порядочность встречалась гораздо чаще). Оказалось, что «пострадавшая» просто потеряла его по пьяной лавочке. А чтобы оправдаться перед мужем, пошла с заявлением в милицию.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 3 августа 2017 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104